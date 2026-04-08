Ово је рок за пријаву за бесплатно бањско лијечење

08.04.2026 09:26

Ове године за бесплатан боравак 6.000 пензионера, са најнижим пензијама, у бањама Српске обезбијеђено је 3,3 милиона марака, што је за 50 одсто више него у прошлој години, рекао је Младен Милић, директор Фонда Пио Републике Српске.

Милић је у Јутарњем програму РТРС рекао да је од поменутих 3,3 милиона КМ, Министарство раде и борачко-инвалидске заштите издвојило 800.000 марака, Кабинет предсједника Републике 1,5 милиона марака и Кабинет предсједника Владе милион КМ.

Најновија вијест

Србија

Детаљи стравичног удес: Излетио са пута и ударио у крст, погинуо на лицу мјеста!

Удружење пензионера Републике Српске потписало је уговоре са више здравствено-туристичких центара, међу којима су Бања Врућица, Вилина Влас, Бања Дворови, Бања Кулаши, Мљечаница и Терме Лакташи, чиме је пензионерима омогућена рехабилитација у различитим дијеловима Српске.

Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић је нагласио је да је већ у марту расписан оглас за пријаву пензионера и да су нека удружења по градовима и општинама завршила пријаве, направиле ранг листу и доставила га Удружењу пензионера.

"На примјер удружење у Бањалуци је већ послало два аутобуса у Теслић, данас иде трећа тура са 50 пензионера. Међутим, нека општинска и градска удружења нису завршила пријаве тако да се пензионери могу пријавити до 15. априла", рекао је Трифуновић.

Поред овога програма владе, додао је Трифуновић, ове године свим пензионерима је омогућено лијечење у свих шест бања по повољнијим цијенама и то на оплату у шест мјесечних рата без камата.

Више из рубрике

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Друштво

Стручњак за енергетику открио када ће појефтинити гориво у БиХ

10 ч

0
Данас претежно сунчано и свјежије него претходних дана

Друштво

Данас претежно сунчано и свјежије него претходних дана

10 ч

0
У Српској рођено 25 беба, највише у Бањалуци

Друштво

У Српској рођено 25 беба, највише у Бањалуци

11 ч

0
Данас Сабор Светог Архангела Гаврила

Друштво

Данас Сабор Светог Архангела Гаврила

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner