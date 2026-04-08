Ово је рок за пријаву за бесплатно бањско лијечење

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ове године за бесплатан боравак 6.000 пензионера, са најнижим пензијама, у бањама Српске обезбијеђено је 3,3 милиона марака, што је за 50 одсто више него у прошлој години, рекао је Младен Милић, директор Фонда Пио Републике Српске.
Милић је у Јутарњем програму РТРС рекао да је од поменутих 3,3 милиона КМ, Министарство раде и борачко-инвалидске заштите издвојило 800.000 марака, Кабинет предсједника Републике 1,5 милиона марака и Кабинет предсједника Владе милион КМ.
Србија
Удружење пензионера Републике Српске потписало је уговоре са више здравствено-туристичких центара, међу којима су Бања Врућица, Вилина Влас, Бања Дворови, Бања Кулаши, Мљечаница и Терме Лакташи, чиме је пензионерима омогућена рехабилитација у различитим дијеловима Српске.
Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић је нагласио је да је већ у марту расписан оглас за пријаву пензионера и да су нека удружења по градовима и општинама завршила пријаве, направиле ранг листу и доставила га Удружењу пензионера.
"На примјер удружење у Бањалуци је већ послало два аутобуса у Теслић, данас иде трећа тура са 50 пензионера. Међутим, нека општинска и градска удружења нису завршила пријаве тако да се пензионери могу пријавити до 15. априла", рекао је Трифуновић.
Поред овога програма владе, додао је Трифуновић, ове године свим пензионерима је омогућено лијечење у свих шест бања по повољнијим цијенама и то на оплату у шест мјесечних рата без камата.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
17
19
17
19
14
19
03
19
00
Тренутно на програму