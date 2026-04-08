Детаљи стравичног удес: Излетио са пута и ударио у крст, погинуо на лицу мјеста!

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у мјесту Петровчић, живот је изгубио возач путничког аутомобила Н.Р. (29) након што је изгубио контролу над возилом, сазнаје "Телеграф.рс".
Ноћас, око два сата после поноћи, у мјесту Петровчић у општини Сурчин, догодила се стравична саобраћајна несрећа са смртним исходом. Према првим информацијама, возач путничког возила "опел вектра" је, из за сада непознатих разлога, изгубио контролу, слетио с коловоза и силовито ударио у бетонски крст који се налазио поред пута.
Тешка трагедија у Сурчину: Младић страдао у саобраћајној несрећи
На мјесто несреће су у рекордном року стигле екипе Хитне помоћи и полиције, али несрећном возачу није било спаса. Од силине удара, возило је претрпјело тотална оштећења, а возач је преминуо на лицу мјеста.
Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста како би се утврдили сви детаљи ове трагедије. За сада није познато да ли је узрок несреће неприлагођена брзина, клизав коловоз или евентуални квар на возилу.
Саобраћај на овој дионици био је отежан током трајања увиђаја, али је нормализован у раним јутарњим часовима. Тијело настрадалог послато је на обдукцију, након чега ће бити познато више детаља.
