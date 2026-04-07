Срушио се кран са 350 тона металне конструкције: Погинуо радник на градилишту

АТВ
07.04.2026 16:37

Фото: МУП Србије

Данас поподне се срушио кран на градилишту код Бранковог моста. Једна особа је погинула, док су двије повријеђене.

Како РТС незванично сазнаје, на новом градилишту код Бранковог моста срушио се кран који је носио металну конструкцију, том приликом је једна особа погинула, а два радника су повријеђена.

Приликом пада крана, на новом градилишту код Бранковог моста, повријеђена су два радника која су превезена у Ургентни центар.

Из Хитне помоћи су потврдили да је једна особа страдала.

На терену су двије екипе Хитне помоћи.

Човјек (64) мислио да улаже у криптовалуте, па остао без десетина хиљада евра

Кран је био натоварен металном конструкцијом тешком 350 тона, незванично сазнаје РТС.

Настрадао кинески држављанин

Како су објавиле Новости, у несрећи је страдао кинески држављанин.

Огласило се Министарство грађевинарства

"Са дубоким жаљењем обавјештавамо јавност да је данас око поднева на градилишту на изградњи моста преко ријеке Саве у Београду дошло до несреће у којој је један радник, држављанин НР Кине, изгубио живот. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре изражава искрено саучешће породици настрадалог кинеског радника. У овом тешком тренутку, наше мисли су уз породицу настрадалог и уз два повријеђена радника". наводи се у саопштењу ове институције.

