Обрушио се кран тежак 350 тона, једна особа погинула

Аутор:АТВ
Коментари:0
На градилишту код Бранковог моста у Београду обрушио се кран који је носио металну конструкцију тешку око 350 тона, при чему је једна особа погинула, а двије су повријеђене, потврђено је из Хитне помоћи.
Како РТС незванично сазнаје, два радника су повријеђена.
Повријеђени су, како РТС сазнаје, превезени у Ургентни центар.
Како додају, из Хитне помоћи су потврдили да је једна особа страдала. На терену су двије екипе Хитне помоћи.
Кран је био натоварен металном конструкцијом тешком 350 тона, незванично сазнаје РТС.
