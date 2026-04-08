Данас претежно сунчано и свјежије него претходних дана

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и свјежије него претходних дана.
На југу сунчано и вјетровито, уз јаке ударе буре, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, на моменте појачан сјеверних смјерова, на југу умјерена, на ударе и јака бура. Највиша дневна температура ваздуха од 13 до 19, на југу до 22, а у вишим предјелима од 10 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос у источним, сјеверним и дијелимично централним подручјима преовладава претежно облачно, а у осталим крајевима сунчано вријеме.
Температура ваздуха у 8.00 часова: Бјелашница минис четири, Хан Пијесак и Дринић два, Соколац и Кнежево пет, Калиновик, Чемерно и Рибник шест, Мркоњић Град и Бихаћ седам, Гацко и Шипово осам, Бањалука, Бијељина, Приједор, Сребреница и Дрвар девет, Добој, Зворник, Фоча и Сарајево 10, Вишеград, Нови Град и Србац 11, Рудо и Зеница 12, Билећа 13, Требиње 14 и Мостар 17 степени Целзијусових, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
11 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
11 ч0
Најновије
Најчитаније
19
17
19
17
19
14
19
03
19
00
Тренутно на програму