ДНЕВНИ ХОРОСКОП: Кога очекују трзавице са партнером, а ко има шансу да заради преко некретнина?

САЗНАЈТЕ шта вас данас очекује на послу, у љубави, на здравственом плану, у дому и породици, како ћете се слагати са пријатељима.
ОВАН (21. 3 – 20. 4)
Аспекти Мјесеца у кући каријере чине вас склоним расправама са надређенима и доноси вам осјећај да стагнирате. Увећање зараде преко приватног бизниса, пољопривреде, економије, медицине, фармације и умјетности. Нервоза.
БИК (21. 4 – 21. 5)
Мјесец у деветој кући у квадрату са Меркуром, владаоцем ваших пословних активности, упозорава да пазите шта потписујете. Увећање прихода преко умјетничких и дјелатности са некретнинама али и ванредни трошкови. Несаница.
БЛИЗАНЦИ (22. 5 – 21. 6)
Квадрат вашег владаоца Меркура који управља и вашим приватним животом доноси расправе у породици и проблеме са документима. Договор са особом на положају доноси успјех умјетницима. Опасност у саобраћају.
РАК (22. 6 – 22. 7)
Ваш владалац Мјесец, симбол осећања, у инконјункцији са Ураном у кући финансија захтјева да се прилагодите неким финансијским могућностима. Трзавице са брачним или дугогодишњим партнером. Несаница. Више шетајте.
ЛАВ (23. 7 – 22. 8)
Ваш владалац Сунце на степену на коме је најјаче прави напет аспект са Меркуром који влада вашим финансијама па морате да се прилагодите условима на послу и будете толерантнији према сарадницима. Познанство с неким чијем ћете шарму тешко одољети.
ДЈЕВИЦА (23. 8 – 22. 9)
Квадрат између Мјесеца у кући љубави и креативности и вашег владаоца Меркура, који управља и вашом каријером, доноси вам сукобе са вољеном особом и сарадницима. Новац стиже преко некретнина. Проводите више времена са пријатељима.
ВАГА (23. 9 – 22. 10)
Тригон између Мјесеца у кући приватности и вашег владаоца Венере повољно утиче на финансијску ситуацију. Прилагодите се ситуацијама на које не можете много да утичете. Емотивни партнер крије љубомору. Осјетљива кожа.
ШКОРПИЈА (23. 10 – 22. 11)
Позиција Мјесеца доноси вам зараду преко краћих путовања, потписивање исплативог уговора или рођака. Међутим, новац се неће дуго задржати код вас јер ће вам отићи на непланиране трошкове. Страствени сусрет са млађом особом.
СТРИЈЕЛАЦ (23.11 – 21. 12)
Мјесец прелази преко ваше куће посла правећи напет аспект с вашим владаоцем Нептуном доноси вам ванредне трошкове и нове околности у послу са странцима. Избјегавајте расправе са женама. Промијените начин исхране.
ЈАРАЦ (22. 12 – 20. 1)
Мјесец, владалац партнерских односа, у вашем знаку у напетом аспекту с вашим сувладаоцем Ураном доноси вам сукобе са вољеном особом и члановима породице, нарочито са женама. Склони сте бурним реакцијама. Ванредни трошкови.
ВОДОЛИЈА (21. 1 – 19. 2)
Мјесец, који управља вашим послом, у кући ограничења прави напет аспект с вашим владаоцем Ураном доносећи вам породичне и финансијске проблеме. Зарада преко послова у вези с течностима, медицином, фармацијом. Избјегавајте алкохол.
РИБЕ (20. 2 – 20. 3)
Секстил Марса у вашем знаку и Урана на Алголу доноси вам увећање прихода преко некретнина, економије, пољопривреде, екологије. Удвара вам се особа која ће вам прећутати да је заузета. Промјенљиво расположење,преносе Вечерње новости.
