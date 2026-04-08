Нови закон доноси веће плате његоватељима у Српској и до 40 одсто

Аутор:

АТВ
08.04.2026 07:50

Фото: Kaboompics.com/Pexels

Његоватељи који раде у установама социјалне заштите у Републици Српској у току ове године могли би имати и до 40 одсто већу плату, а што би се, према најавама, требало наћи у посебном закону о платама у наведеним установама.

Шта доноси нови закон:

• Повећање плата до 40%

• Посебан закон за сектор социјалне заштите

• Издвајање његоватеља из система јавних служби

• Нови коефицијенти према тежини посла

• Праведнија распод‌јела плата

• Коефицијенти по тежини радног мјеста

Њихове плате су тренутно дефинисане Законом о платама у систему јавних служби, а како је казао Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, посебан закон о платама у систему социјалне заштите би издвојио његоватеље у овим установама, чиме би они добили одговарајуће коефицијенте по тежини радног мјеста.

"Тим законом, осим њихових плата, дефинисане су плате запослених у Фонду ПИО, Фонду здравственог осигурања, у неким другим републичким установама, те категоризација описа послова није истовјетна ономе што људи стварно раде. Плате које добијају не одговарају њиховој оптерећености послом", рекао је Шеранић.

Појаснио је да би се новим законом његоватељима у Дому "Рада Врањешевић", домовима за лица са инвалидитетом у Приједору и Вишеграду те домовима за старија лица у Приједору, Бањалуци и Источном Сарајеву дао посебан оквир плата у којем би била могућа регулација сходно њиховом оптерећењу и одговорности на послу.

Није иста одговорност на послу

"Није иста одговорност на послу, да ме људи погрешно не схвате, у фондовима или у домовима за стара лица. Наравно да и један и други посао носи оптерећење, али то треба посебно градирати", указао је Шеранић.

Дарјана Кецман, директорица Дома за д‌јецу и омладину без родитељског старања, за "Независне новине" каже да је у децембру прошле године Милорад Додик, предсједник СНСД-а, био на крсној слави у Дому, и тада им је обећано да ће се на неки начин побољшати статус радника, односно васпитача у овој установи.

"Није исти опис посла, на примјер, кад ви знате да ћете у петак закључати установу и нећете доћи до понед‌јељка, као што је то случај са фондовима, заводима итд. док у Дому 'Рада Врањешевић' то траје 365 дана и 24 часа цијеле седмице. Радници не проводе ни Божић, ни Васкрс нити било који други празник у својим породицама, већ на радном мјесту", рекла је Кецманова.

Због тога је, како каже, Додик дао приједлог о повећању плате радницима, а према њему би требало да се издвоје из Закона о јавним службама те би се израдио посебан закон о платама у установа социјалне заштите.

"Ми подржавамо такав закон и радосни смо што га након толико година установе социјалне заштите добијају. Према њему ће радници имати посебан статус и веће плате од административних радника", наглашава она.

Васпитач замјенски отац и мајка

Истиче да њихов посао није канцеларијски, "јер је васпитач замјенски отац и мајка".

"Ми у Дому имамо 80 д‌јеце сложеног здравственог стања, са бројним потешкоћама. Тај закон очекујемо од 1. јула, а тиме би, како нам је речено, плате радницима требало да буду увећане за неких 40 одсто", додала је Кецманова.

И Босиљка Бошњак, директорица Дома пензионера Бањалука, сматра да треба да постоји закон према којем би, између осталих, васпитачи имали одређене бенефите, а у складу са тежином радног мјеста.

"Потребно је да имамо одређене категорије, а да би се могли издвојити и радници у домовима за стара лица, домовима пензионера итд. Нпр. није исти начин рада медицинска сестра за пултом, на хирургији или у шок-соби", каже Бошњакова те додаје да подржава доношење таквог закона, преносе Независне

Република Српска

његоватељ

социјална заштита

повећање плата

Ален Шеранић

Више из рубрике

ДНЕВНИ ХОРОСКОП: Кога очекују трзавице са партнером, а ко има шансу да заради преко некретнина?

Друштво

11 ч

0
Почиње исплата пензија у Српској

Друштво

11 ч

0
Свештеници Дарко и Богдан

Друштво

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

19 ч

0
Свештеник донирао јетру

Друштво

Ријечи свештеника који је даровао дио јетре колеги: ''Нисам размишљао ни секунд, само сам желио да му спасем живот''

21 ч

0

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

