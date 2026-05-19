Огласио се АМСРС: Затворен ГП Градишка

АТВ
19.05.2026 07:27

Због урушавања дијела моста затворен је ГП Градишка. На ГП Koзарска Дубица појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, а на осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 20 до 30 минута, саопштио је АМС Српске.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

"Од 02.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила", саопштио је АМС Српске.

Обрушио се дио Савског моста

