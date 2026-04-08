Сутра је Велики четвртак: Ево шта дјевојке требају вечерас урадити како би сазнале за кога ће се удати

08.04.2026 19:53

Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.
Православни вјерници сутра обиљежавају Велики четвртак као знак сјећања на Тајну или Посљедњу вечеру Исуса Христа и његових ученика. Ово је један од најзначајнијих дана у току Велике недјеље када је установљена Света тајна причешћа, најсветија тајна евхаристије.

За Велики четвртак у народу постоје разна вјеровања и обичаји, а један је посебно везан само за дјевојке.

Наиме, дјевојке вече уочи Великог четвртка под јастук треба да ставе огледало, чешаљ, пешкир. Прије него што легну да спавају, треба да изговоре: "Који је мој суђеник нека дође ноћас да се обрише пешкиром, чешљем да се очешља, огледалом да се огледа".

Вјеровало се да ће се дјевојка удати за момка ког те ноћи сања. Дјевојке су да би сазнале гдје ће се удати, у селу или у неком другом мјесту, у башти сијале босиљак уочи Великог четвртка и сутрадан провјеравале то мјесто.

Вјеровало се да ако је на поравнатој земљи у башти отисак копита, онда ће се удати ван села, а ако су видјеле отисак шапе или људског стопала, то им је био знак да ће се удати у селу.

У неким селима у Шајкашу на Велики четвртак дјевојке су прије заласка сунца дрмале родну воћку или дрво зову три пута и потом ослушкивале које ће име прво чути: ако су чуле мушко име, вјеровале су да ће се удати те године.

(БлицЖена)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

