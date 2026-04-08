Познато мјесто и вријеме сахране Душка Вујошевића

08.04.2026 20:07

Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером
Фото: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Српска, европска и свјетска кошаркашка заједница у жалости је поводом смрти легендарног тренера Душка Вујошевића.

Поводом његове смрти се огласио и предсједник кошаркашког клуба Партизан, Остоја Мијаиловић који је рекао да ће он бити сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду, што је потврдио за Еуроњуз.

Друштво

Сутра је Велики четвртак: Ево шта дјевојке требају вечерас урадити како би сазнале за кога ће се удати

- Свјетска кошарка је данас много изгубила, а највише је изгубио Партизан и наша црно-бијела породица. Насљеђе Душка Вујошевића је тешко описати, али за историју је најважнији број сјајних играча и великих људи на чији је развој утицао Душко. За Партизановце су, свакако, најважније све радости које је као тренер доносио свима нама.

Како је рекао, у договору са породицом Вујошевић ће комеморација бити одржана у уторак, 14. априла с почетком од 10 часова у Скупштини града Београда.

Опело ће се служити истог дана у 13:00 у цркви Светог Николе на Новом гробљу, након чега ће Вујошевић бити сахрањен у Алеји заслужних грађана, простору који је резервисан за најистакнутије личности српског друштва.

Емануел Агбасон

Кошарка

ФИБА Лига шампиона: Емануел Агбасон надомак "трипл дабл" учинка за побједу Сабаха

Душко Вујошевић је највећи дио своје богате каријере везао за КК Партизан, гдје је у неколико мандата изградио препознатљив систем рада и освојио бројне трофеје. Под његовим вођством Партизан је доминирао домаћом сценом и био редован учесник завршница АБА лига, као и запажен учесник европских такмичења, укључујући Евролигу.

Посебно ће остати упамћен по раду са младим играчима, које је развијао и уводио у врхунску кошарку, често их претварајући у носиоце игре и касније успјешне интернационалце. Његов тренерски приступ карактерисали су дисциплина, посвећеност и снажан ауторитет, али и спремност да преузме одговорност у тешким околностима.

Поред Партизана, Вујошевић је имао и запажену међународну каријеру, водећи клубове у Европи, као и репрезентацију Србије, са којом је учествовао на великим такмичењима. Његово име остаје везано за једну од најуспјешнијих епоха српске клупске кошарке.

Полиција ЦГ

Регион

Све више заплијењене имовине у Црној Гори: Под кључем милиони

Био је познат по дисциплини, ауторитету и инсистирању на тимској игри, а оставио је дубок траг и као селектор репрезентације Србије, као и кроз ангажмане у иностранству.

Вујошевић је током каријере био и гласни коментатор спортских прилика, често без задршке износећи ставове о стању у кошарци, због чега је био и поштован и оспораван.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Доналд Трамп Млађи на панел дискусију у Бањалуци.

Република Српска

Ефекти доласка Доналда Трампа Млађег већ видљиви: Отворена врата за сарадњу

12 ч

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

12 ч

1
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Свијет

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

12 ч

0
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.

Друштво

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

12 ч

0

Више из рубрике

Млади кошаркаши Сабаха из Бакуа јуче се претрпјели тежак пораз од КК Игокее (88:58).

Кошарка

ФИБА Лига шампиона: Емануел Агбасон надомак "трипл дабл" учинка за побједу Сабаха

12 ч

0
Игор Додик, организациони секретар СНСД-а,

Кошарка

Игор Додик за АТВ: Бањалука и Лакташи у центру европске кошарке

14 ч

0
Хорхе Гарбахоса, предсједник ФИВА Европе и прослављени шпански кошаркаш

Кошарка

Хорхе Гарбахоса за АТВ: Вујошевић учинио кошарку великом у цијелом свијету

15 ч

0
Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером

Кошарка

Евролига донијела одлуку због смрти Душка Вујошевића

15 ч

0

