Познато мјесто и вријеме сахране Душка Вујошевића

Српска, европска и свјетска кошаркашка заједница у жалости је поводом смрти легендарног тренера Душка Вујошевића.
Поводом његове смрти се огласио и предсједник кошаркашког клуба Партизан, Остоја Мијаиловић који је рекао да ће он бити сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду, што је потврдио за Еуроњуз.
- Свјетска кошарка је данас много изгубила, а највише је изгубио Партизан и наша црно-бијела породица. Насљеђе Душка Вујошевића је тешко описати, али за историју је најважнији број сјајних играча и великих људи на чији је развој утицао Душко. За Партизановце су, свакако, најважније све радости које је као тренер доносио свима нама.
Како је рекао, у договору са породицом Вујошевић ће комеморација бити одржана у уторак, 14. априла с почетком од 10 часова у Скупштини града Београда.
Опело ће се служити истог дана у 13:00 у цркви Светог Николе на Новом гробљу, након чега ће Вујошевић бити сахрањен у Алеји заслужних грађана, простору који је резервисан за најистакнутије личности српског друштва.
Душко Вујошевић је највећи дио своје богате каријере везао за КК Партизан, гдје је у неколико мандата изградио препознатљив систем рада и освојио бројне трофеје. Под његовим вођством Партизан је доминирао домаћом сценом и био редован учесник завршница АБА лига, као и запажен учесник европских такмичења, укључујући Евролигу.
Посебно ће остати упамћен по раду са младим играчима, које је развијао и уводио у врхунску кошарку, често их претварајући у носиоце игре и касније успјешне интернационалце. Његов тренерски приступ карактерисали су дисциплина, посвећеност и снажан ауторитет, али и спремност да преузме одговорност у тешким околностима.
Поред Партизана, Вујошевић је имао и запажену међународну каријеру, водећи клубове у Европи, као и репрезентацију Србије, са којом је учествовао на великим такмичењима. Његово име остаје везано за једну од најуспјешнијих епоха српске клупске кошарке.
Био је познат по дисциплини, ауторитету и инсистирању на тимској игри, а оставио је дубок траг и као селектор репрезентације Србије, као и кроз ангажмане у иностранству.
Вујошевић је током каријере био и гласни коментатор спортских прилика, често без задршке износећи ставове о стању у кошарци, због чега је био и поштован и оспораван.
