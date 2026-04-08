Удружење произвођача електричне енергије сагласно са Трампом Млађим: Српска има значајну развојну шансу

АТВ
08.04.2026 20:20

Доналд Трамп Млађи стигао у Бањалуку
Из Удружења произвођача електричне енергије из обновљивих извора саопштено је да су сагласни са изјавом Доналда Трампа Млађег да Република Српска и БиХ има значајну развојну шансу у сектору електричне енергије.

"Поводом изјаве Доналд Трамп Млађи изнесене током боравка у Бањалуци, у којој је истакао да Република Српска и БиХ има значајну развојну шансу у сектору електричне енергије, Удружење произвођача енергије из обновљивих извора-у оснивању изражава сагласност са овом оцјеном, али и потребу да се укаже на озбиљне препреке које тренутно угрожавају реализацију тог потенцијала", наводе из Удружења произвођача електричне енергије.

У саопштењу наводе да Република Српска и БиХ заиста располаже изузетним природним ресурсима – прије свега у области соларне и хидро енергије – који могу бити темељ енергетског развоја, извоза и привлачења инвестиција. Међутим, у пракси се произвођачи из обновљивих извора суочавају са све израженијим проблемима у вези са откупом електричне енергије.

У посљедњих неколико мјесеци свједоци смо:

  • драстичних падова откупних цијена електричне енергије, посебно у периодима високог сунчевог зрачења,
  • честих ситуација у којима произведена енергија практично нема тржишну вриједност (цијене блиске нули),
  • непостојања стабилних и дугорочних модела уговарања (ППА),
  • недовољно развијеног тржишта електричне енергије и изостанка функционалне берзе,
  • ограничених могућности балансирања и складиштења енергије.

"Овакво стање доводи у питање одрживост постојећих пројеката, али и обесхрабрује нове инвестиције – управо супротно од онога што је неопходно да би Република Српска и БиХ искористила своју развојну шансу о којој је говорио господин Трамп Млађи", наводи се у саопштењу.

Удружење сматра да је кључни наредни корак:

  • Успостављање уређеног и транспарентног тржишта електричне енергије, укључујући функционалну берзу.
  • Креирање модела дугорочних уговора о откупу електричне енергије који ће омогућити стабилност прихода произвођачима.
  • Развој система складиштења енергије (батеријски системи) како би се ублажили тржишни вишкови.
  • Активнија улога регулатора и институција у заштити домаћих инвестиција и обезбјеђивању предвидивог пословног окружења.

Из Удружења наводе да без рјешавања ових питања, потенцијал који постоји у сектору електричне енергије остаће недовољно искориштен, а Република Српска и БиХ ће пропустити прилику да се позиционира као регионални лидер у области обновљивих извора енергије.

"Удружење произвођача енергије из обновљивих извора у оснивању, остаје отворено за дијалог са свим релевантним актерима – институцијама, регулаторима, инвеститорима и међународним партнерима – како би се заједнички дефинисала одржива рјешења", наводе из Удружења.

