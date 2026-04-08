Пљачкаш вијека лоциран на јахти: Украо 22 милиона евра, а сада ужива на Карибима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Године 2007. нестао је заједно са невјероватних 540 милиона круна које је украо из једне сигурносне агенције, а полиција и даље трага за Франтишеком Прохазком.
У међувремену, истражитељи су дошли до шокантног открића да он живи на Карибима на јахти, преноси CNN Prima.
Прије скоро двадесет година, Франтишек Прохазка и његов саучесник Милан Чермак украли су више од пола милијарде круна. Прохазка је радио као чувар у сигурносној агенцији G4S Cash Services, гдје је познавао просторије и безбједносни систем „као свој џеп“. Кобног дана, 1. децембра, натоварио је комби новчаницама у вриједности од 540 милиона круна, што је око 22 милиона евра.
Република Српска
Међутим, возилом није управљао запослени компаније, већ Милан Чермак. Аутор „пљачке вијека“, Франтишек Прохазка, према полицији је и даље жив.
Чермак је без проблема напустио просторије комбијем пуним новца. Прохазка је мирно сачекао крај своје смјене, а затим и сам нестао. Нестанак новца откривен је тек сљедећег дана, када су починиоци већ били у бјекству.
Након одласка, замијенили су комби другим аутомобилом како би збунили потрагу. Полиција је возача ухватила послије неколико мјесеци, али за Прохазком се и даље трага.
Бивши елитни полицајац Јан Рибак говорио је за документарну емисију „Минути злочина“ телевизије CNN Prima News. Он је признао да је лопов највјероватније жив и да се налази на Карибима. Истражитељи су, наводно, од самог почетка пратили трагове који су водили ка најјужнијим острвима Сјеверне Америке.
Рибак је описао криминалца као особу која је стално у покрету.
„Докази указују на то да Прохазка нигдје не живи стално. Једноставно путује, негдје на јахти. Зна да, ако се заустави, повећава ризик да буде ухваћен“, рекао је он.
У случај је био укључен и легендарни шеф полицијског одјељења за убиства Јозеф Мареш. Истражитељ је открио да је Прохазка снимљен камером како бјежи са аеродрома у Франкфурту, одакле је полетио користећи лажна документа.
Занимљивости
У прошлости су полицајци разматрали и верзију да је Прохазка одавно мртав и да је у цијелој причи био само параван.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
08
15
08
14
07
54
07
48
07
46
Тренутно на програму