Муслиманка се удала за Србина, родитељи полудјели: Шок обрт након деценије

Свима је познато да љубав не познаје границе, али многе везе ипак не опстану због вјерских разлика. Ипак, постоје и изузеци - приче које доказују да искрена емоција може да побиједи све препреке.
Једна таква прича годинама кружи друштвеним мрежама и дирнула је многе.
Ријеч је о исповијести једне муслиманке која је отворено проговорила о свом браку са Србином и свим изазовима кроз које су заједно прошли, пише "Курир".
Њену причу преносимо у цјелости:
"Муслиманка сам и удала сам се за Србина. За мене вјерске разлике не значе ништа – по мом мишљењу, то су велике глупости", започиње жена своју исповијест и наставља:
"Моји родитељи никада нису прихватили моју одлуку. Годинама нису жељели ни да разговарају са мном. Данас имамо неку комуникацију, али за њих је мој муж и даље 'онај друге вјере'. Он их, упркос свему, поштује и никада није рекао ништа лоше о њима".
Затим додаје да су њени родитељи чак покушали да искористе њеног супруга.
"Мој муж је за мене најбољи на свијету – лијеп, пажљив, образован и успјешан. Тренутно је професор на факултету. Овог љета ме је мајка позвала да пита може ли мој муж помоћи кћерки једне рођаке да добије посао у фирми чијег директора познаје. Иако ми је то мајка, тај њен потез ме је згрозио. Када сам му рекла, он је само одговорио да ће му бити задовољство да помогне својој ташти. Али ја сам послије неколико дана мајци рекла да не може да помогне", испричала је.
На крају је објаснила и зашто је донијела такву одлуку.
"Када га ни послије десет година брака, у којем ме чини срећном сваког дана, не могу назвати зетом, онда немају право ни да траже помоћ од 'оног друге вјере', како га зову", закључила је.
Ова исповијест показује да права љубав не познаје границе – ни вјерске, ни било које друге. Када су емоције искрене и када постоји узајамно поштовање, ниједна препрека није непремостива. Људи често заборављају да вјера, поријекло или традиција не одређују вриједност човјека – већ његово срце и дјела.
У овом случају, љубав је побиједила предрасуде, али је и показала колико је тешко промијенити устаљене ставове оних који не желе да виде даље од разлика.
