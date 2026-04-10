Жена се закуцала у двије дјевојчице на тротинету: Једна преминула на путу до болнице

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас на магистралном путу код Новог Пазара у којој је једна дјевојчица настрадала, док је друга тешко повријеђена.
Према првим информацијама, несрећа се догодила када су се двије дјевојчице налазиле на електричном тротинету у који је ударило путничко возило марке "фолксваген голф" пазарских регистарских ознака.
Једна од дјевојчица била је у изузетно тешком стању, те су љекари донијели одлуку да она хитно буде транспортована у већу терцијарну здравствену установу. Ипак, упркос напорима љекара, дјевојчица је подлегла повредама на путу до болнице.
Путничким возилом управљала је жена, а околности под којима је дошло до несреће ће бити утврђене након полицијског увиђаја.
За сада није познато стање друге дјевојчице, а она је превезена у Општу болницу.
Истрага, која би требало да расвијетли све околности овог догађаја, је у току.
(Информер)
