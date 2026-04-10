Жена се закуцала у двије дјевојчице на тротинету: Једна преминула на путу до болнице

10.04.2026 17:16

Ручке од тротинета.
Фото: Pexels

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас на магистралном путу код Новог Пазара у којој је једна дјевојчица настрадала, док је друга тешко повријеђена.

Према првим информацијама, несрећа се догодила када су се двије дјевојчице налазиле на електричном тротинету у који је ударило путничко возило марке "фолксваген голф" пазарских регистарских ознака.

Traktor

Хроника

Мушкарац страдао приликом превртања трактора

Једна од дјевојчица била је у изузетно тешком стању, те су љекари донијели одлуку да она хитно буде транспортована у већу терцијарну здравствену установу. Ипак, упркос напорима љекара, дјевојчица је подлегла повредама на путу до болнице.

Путничким возилом управљала је жена, а околности под којима је дошло до несреће ће бити утврђене након полицијског увиђаја.

За сада није познато стање друге дјевојчице, а она је превезена у Општу болницу.

илу-пиштољ-08092025

Наука и технологија

Кина представила ново оружје које испаљује до 2.000 метака у минути

Истрага, која би требало да расвијетли све околности овог догађаја, је у току.

(Информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Граница

Друштво

Добро отворите очи на граници: Због једне грешке можете платити казну до 2.000 евра

6 ч

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Савјети

Колико јаја се кува за Васкрс: Вјерује се да један број доноси срећу и благостање

6 ч

0
Бањалука

Бања Лука

У суботу обустава саобраћаја у дијелу Бањалуке

6 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Судар више аутомобила у овом дијелу БиХ: Има повријеђених

6 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац сједи у трактору и оре њиву.

Хроника

Мушкарац страдао приликом превртања трактора

5 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Судар више аутомобила у овом дијелу БиХ: Има повријеђених

6 ч

0
Иза куће виде се ротације полицијских возила, која пристижу на мјесто саобраћајна незгоде у Требињу.

Хроника

Требињка повријеђена у саобраћајној незгоди биће превезена на УКЦ Републике Српске

9 ч

0
На граничном прелазу Батровци у колони која је дугачка неколико километара дошло је до ланчаног судара и сада је чекање на прелазу преко два сата. У ланчаном судару учествовало је пет возила иностраних и домаћих таблица, а причињена је само материјална штета на аутомобилима.

Хроника

Колапс на Батровцима: Ланчани судар пет возила у колони, чека се сатима

10 ч

0

22

39

Пуцњава у центру града: Трагови крви видљиви на тротоару

22

36

Пораз Партизана у мечу који је био у знаку Бујошевића

22

30

Шта значи ако се пробудите између 3 и 4 сата ујутру?

22

27

Свења ухапшен након осам мјесеци бјекства

22

18

Милан Станковић на Велики петак прекинуо шутњу

