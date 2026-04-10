Колапс на Батровцима: Ланчани судар пет возила у колони, чека се сатима

Аутор:АТВ
Коментари:0
На граничном прелазу Батровци данас, 10. априла, гдје су формиране вишекилометарске колоне, дошло је до ланчаног судара у којем је учествовало пет возила.
Како преносе медији, за прелазак границе чека се дуже од два сата.
У ланчаном судару учествовало је пет возила иностраних и домаћих таблица, а причињена је само материјална штета на аутомобилима, преноси Танјуг.
Полиција тренутно обавља увиђај, а због судара је дошло до већег застоја у лијевој траци, па се аутомобили пребацују из траке у траку.
У међуграничном простору Батровци-Бајаково чека се око 40 минута.
Саобраћај на уласку у Србију тече неометано, без застоја.
На граничном прелазу са Хрватском гужве се стварају због празника и почетка пуне примјене ЕЕС система што подразумијева да софтвер више неће радити парцијално већ 24 сата дневно, пише Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
26
17
24
17
16
17
07
16
53
Тренутно на програму