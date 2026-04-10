Колапс на Батровцима: Ланчани судар пет возила у колони, чека се сатима

Аутор:

АТВ
10.04.2026 12:23

На граничном прелазу Батровци у колони која је дугачка неколико километара дошло је до ланчаног судара и сада је чекање на прелазу преко два сата. У ланчаном судару учествовало је пет возила иностраних и домаћих таблица, а причињена је само материјална штета на аутомобилима.
Фото: Tanjug/Saška Drobnjak

На граничном прелазу Батровци данас, 10. априла, гд‌је су формиране вишекилометарске колоне, дошло је до ланчаног судара у којем је учествовало пет возила.

Како преносе медији, за прелазак границе чека се дуже од два сата.

У ланчаном судару учествовало је пет возила иностраних и домаћих таблица, а причињена је само материјална штета на аутомобилима, преноси Тан‌југ.

Полиција тренутно обавља увиђај, а због судара је дошло до већег застоја у лијевој траци, па се аутомобили пребацују из траке у траку.

У међуграничном простору Батровци-Бајаково чека се око 40 минута.

Саобраћај на уласку у Србију тече неометано, без застоја.

На граничном прелазу са Хрватском гужве се стварају због празника и почетка пуне примјене ЕЕС система што подразумијева да софтвер више неће радити парцијално већ 24 сата дневно, пише Танјуг.

