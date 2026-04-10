Несрећни дједа из Обреновца описао како му је унук убио жену: "Иде онај лудак с највећим ножем, излијећи"

Милан П. (77), ког је у уторак у Обреновцу напао и избо рођени унук (17), огласио се први пут након крвавог пира у ком је изгубио своју невјенчану супругу Мирелу М. (51).
Видно потресен и скрхан болом, Милан је описао посљедње тренутке жене која је са њим провела три и по деценије, истичући да је Мирела свесно жртвовала свој живот како би њега заштитила од побјеснелог тинејџера који је на њих насрнуо огромним ножем.
О унуку који је завио породицу у црно, несрећни човјек каже "да је читав град добро знао с ким има посла".
"Јао, питајте свакога у Обреновцу. Ћутао сам, ћутао, он је млад. Ишли смо у Центар за социјални рад. Мајка га није видјела, само су је паре занимале. Ништа више. С њим никада нисмо могли да причамо. Боље да сам ја погинуо него она. Она је скочила мене да заштити. Ја јој кажем: "иде онај лудак с кухињским ножем, с оним највећим", био сам напољу, а она унутра. Повикао сам: "Излећи", а онда ју је он избо", рекао је несрећни Милан.
Трагедија је тим већа што је он, након деценија заједничког рада у Обреновцу, планирао да овог љета коначно озваничи њихову везу пред законом. Мирела је код њега дошла да ради са свега 18 година и од тада се нису раздвајали.
"С Мирелом је љетос требало да идем у општину да се региструјемо. Планирали смо да поведемо два свједока. Нисам хтио да је оставим на улици, она је била вриједна жена, то мајка не рађа. Живио сам с њом 35 година. Читав живот смо радили, имамо три продавнице. Држали смо маркет, имали смо прије једно 20 година кафић. Она је радила код мене од 18. године, дошла је ту, и читав живот смо заједно живели, до посљедњег дана", кроз сузе свједочи неутјешни партнер убијене жене.
Милан је након трагедије завршио иза решетака, за шта директно криви адвокатицу, али је сада на слободи, суочен са празнином коју је оставила стравична смрт његове сапутнице.
"Да, пустили су ме, био сам у притвору, адвокатица ме је намјестила, та жена је зло", рекао је Милан.
Подсјетимо, Мирела М. подлегла је језивим повредама у болници у Обреновцу, након што је њу и њеног партнера избо малољетник (17).
Након што је тинејџер насрнуо на свог дједу Милана П. и његову партнерку, побјегао је на мотору са мјеста злочина, али се потом вратио и сам предао надлежним органима. Претпоставља се да је мотив злочина сукоб са дједом и његовом партнерком око имовине. Обреновчани причају да је у питању имућна породица.
