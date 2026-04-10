Logo
Large banner

Несрећни дједа из Обреновца описао како му је унук убио жену: "Иде онај лудак с највећим ножем, излијећи"

Аутор:

АТВ
10.04.2026 11:20

Коментари:

0
Милан П. из Обреновца сведочи о трагичном нападу унука који је убио његову партнерку Мирелу
Фото: Društvene mreže

Милан П. (77), ког је у уторак у Обреновцу напао и избо рођени унук (17), огласио се први пут након крвавог пира у ком је изгубио своју невјенчану супругу Мирелу М. (51).

Видно потресен и скрхан болом, Милан је описао посљедње тренутке жене која је са њим провела три и по деценије, истичући да је Мирела свесно жртвовала свој живот како би њега заштитила од побјеснелог тинејџера који је на њих насрнуо огромним ножем.

О унуку који је завио породицу у црно, несрећни човјек каже "да је читав град добро знао с ким има посла".

"Јао, питајте свакога у Обреновцу. Ћутао сам, ћутао, он је млад. Ишли смо у Центар за социјални рад. Мајка га није видјела, само су је паре занимале. Ништа више. С њим никада нисмо могли да причамо. Боље да сам ја погинуо него она. Она је скочила мене да заштити. Ја јој кажем: "иде онај лудак с кухињским ножем, с оним највећим", био сам напољу, а она унутра. Повикао сам: "Излећи", а онда ју је он избо", рекао је несрећни Милан.

crna magija

Хроника

Драма око црне магије и покушаја убиства у Теслићу завршена психијатријским лијечењем

Трагедија је тим већа што је он, након деценија заједничког рада у Обреновцу, планирао да овог љета коначно озваничи њихову везу пред законом. Мирела је код њега дошла да ради са свега 18 година и од тада се нису раздвајали.

"С Мирелом је љетос требало да идем у општину да се региструјемо. Планирали смо да поведемо два свједока. Нисам хтио да је оставим на улици, она је била вриједна жена, то мајка не рађа. Живио сам с њом 35 година. Читав живот смо радили, имамо три продавнице. Држали смо маркет, имали смо прије једно 20 година кафић. Она је радила код мене од 18. године, дошла је ту, и читав живот смо заједно живели, до посљедњег дана", кроз сузе свједочи неутјешни партнер убијене жене.

Милан је након трагедије завршио иза решетака, за шта директно криви адвокатицу, али је сада на слободи, суочен са празнином коју је оставила стравична смрт његове сапутнице.

"Да, пустили су ме, био сам у притвору, адвокатица ме је намјестила, та жена је зло", рекао је Милан.

Подсјетимо, Мирела М. подлегла је језивим повредама у болници у Обреновцу, након што је њу и њеног партнера избо малољетник (17).

Након што је тинејџер насрнуо на свог дједу Милана П. и његову партнерку, побјегао је на мотору са мјеста злочина, али се потом вратио и сам предао надлежним органима. Претпоставља се да је мотив злочина сукоб са дједом и његовом партнерком око имовине. Обреновчани причају да је у питању имућна породица.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Обреновац

Убиство

дједа

унук

убоден ножем

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

Кућа у потпуности изгорјела у пожару: Ватрогасци испод рушевина пронашли тијело мушкарца

3 седм

0
Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

Хроника

Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

1 мј

0
Ужас у Србији! Отето дијете (11), мучки га злостављали

Србија

Ужас у Србији! Отето дијете (11), мучки га злостављали

1 мј

1
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Језиве сцене: Аутом покосио тинејџера (17) на мотору, љекари му се боре за живот

1 мј

0

Више из рубрике

Госић, Бутиган и фирма Буба Koмпани осуђени због злоупотребе положаја и прања новца

Хроника

Госић, Бутиган и фирма Буба Koмпани осуђени због злоупотребе положаја и прања новца

6 ч

0
Драма око црне магије и покушаја убиства у Теслићу завршена психијатријским лијечењем

Хроника

Драма око црне магије и покушаја убиства у Теслићу завршена психијатријским лијечењем

6 ч

0
Хапшење осумњичених у акцији "Бис". Леже на земљи док им полицијски службеници у цивилу стављају лисице

Хроника

Акција полиције у Приједору: Одузето 1,5 килограм спида

7 ч

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Огласила се полиција о несрећи у којој је петоро повријеђено

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

26

Орбан уочи избора: У недјељу не бирамо само владу, већ и судбину наше земље

17

24

Објављен видео резиме Трампове посјете Бањалуци: Потврђен значај Српске

17

16

Жена се закуцала у двије дјевојчице на тротинету: Једна преминула на путу до болнице

17

07

Мушкарац страдао приликом превртања трактора

16

53

Кина представила ново оружје које испаљује до 2.000 метака у минути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner