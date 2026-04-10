Велики пожар захватио ауто-сервис и кућу у Истоном Сарајеву

Пожар је јутрос избио у ауто-сервису и на породичној кући у Источном Сарајеву, у Улици војводе Радомира Путника, рекао је старјешина градске Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Његош Вукадин.
"Пожар у радионици је угашен, док је у кући под контролом", додао је Вукадин.
Он је појаснио да због јаког варничења на електоинсталацијама на крову куће очекују долазак екипе Електродистрибуције да би ватрогасци могли да локализују и угасе пожар, преноси Срна.
