Хаос на требињској депонији: Шире се дим и смрад

Аутор:

Бојан Носовић
04.04.2026 20:01

Депонија Требиње
Фото: АТV

Густ дим шири се са требињске депоније Ободина коју је поново захватио пожар.

Ватрогасне екипе су на терену и улажу све напоре да ватру обуздају за АТВ каже командир ТВЈ Требиње Дејан Кашиковић.

"Пожар је под контроло, не шири се али је ватра отишла у дубину. На терену смо и улажемо све напоре",каже Кашиковић за АТВ.

Ова еколошка катастрофа посебно гуши мјештане села и насеља која су близу депоније.

Ово није први пут да гори смеће на депонији којој је још одавно истекао рок.

Тагови :

Требиње

Депонија

пожар

ватра

Коментари (0)
