Хаос на требињској депонији: Шире се дим и смрад

Аутор:Бојан Носовић
Густ дим шири се са требињске депоније Ободина коју је поново захватио пожар.
Ватрогасне екипе су на терену и улажу све напоре да ватру обуздају за АТВ каже командир ТВЈ Требиње Дејан Кашиковић.
"Пожар је под контроло, не шири се али је ватра отишла у дубину. На терену смо и улажемо све напоре",каже Кашиковић за АТВ.
Ова еколошка катастрофа посебно гуши мјештане села и насеља која су близу депоније.
Ово није први пут да гори смеће на депонији којој је још одавно истекао рок.
