Скоро 300 д‌јеце заробљено 10 сати на граници: Потпуни колапс на Батровцима због новог система уласка у ЕУ

Аутор:

АТВ
10.04.2026 12:17

Granični prelaz Batrovci
Фото: AMSS/screenshot

Више д‌јечијих хорова из Србије, са укупно 288 д‌јеце, и њихови наставници који су у четири аутобуса кренули синоћ из Београда пут Париза, 10 сати је било заробљено на граници са Хрватском.

Тим поводом огласили су се родитељи забринуте и исцрпљене д‌јеце која су цијелу ноћ пресједила у аутобусу на граници.

Д‌јеца су иначе кренула на ускршњи концерт који треба да се одржи прво у Паризу, а потом и у Минхену, а у организацији Удружења наставника музичке културе Србије.

"Били заробљени читавих 10 сати"

Прелазак српске границе протекао је брзо, стигли су на Батровце синоћ око 22 сата и нашу страну прошли су је за око сат времена. У међузону су ушли око 23 часа и ту остали заробљени читавих 10 сати!

"Д‌јеца су из Београда кренула су око 20.30 часова синоћ, на нашем граничном прелазу са Хрватском били су нешто око 22 часова, ту су прошли након сат времена, ушли су у међузону са Хрватском и ту су практично били заробљени читавих 10 сати. Јутрос око 9 часова су тек успјели да пређу границу са Хрватском", каже један од родитеља чије је дете кренуло на пут.

Каже и да када су ушли у међузону, испред њих је било 20 аутобуса, који се сатима нису уопште помјерали.

"Ћерка ми се јавила јутрос чим су прешли границу, уморни су и исцрпљени, али у суштини су добро, није било других проблема. Надам се да ће бити одморни за концерте који су пред њима, мада им дуг пут тек предстоји", рекао је забринути родитељ.

Иначе, у питању је осам хорова из Србије коју чини чак 288 д‌јеце узраста од 11 до 17 година, а која се се упутила на велику међународну концертну турнеју кроз Италију, Француску и Њемачку гд‌је ће наступати у престижним европским градовима попут Париза и Минхена и представљати своју земљу.

Овог јутра на већини граничних прелаза са Србијом гужве су паралисале све они који су одлучили да за ускршње празнике отпутују ван Србије, а додатни проблем ствара потпуно увођење ЕЕС система на границама Европске уније, Хрватском, Румунијом, Мађарском и Бугарском, пише Блиц

