Стиже нам "прљава киша"

10.04.2026 09:19

Након претежно ведрог и хладног јутра, у БиХ се током дана очекује се наоблачење са сјевера које ће понегд‌је донијети слабе падавине – кишу, а на вишим планинама и покоју пахуљу снијега.

Биће мало топлије него јуче, уз дневне температуре од 12 до 18 степени Целзијуса, а на југу до 22 степена. Сјеверни вјетар ће ослабити током дана и промијенити смјер, наводи БХ метео на својој Facebook страници.

За дане викенда, 11. и 12. априла, прогнозира се умјерено до претежно облачно вријеме и додатно затопљење, нарочито у нед‌јељу. Углавном ће бити без падавина, уз ријетку могућност краткотрајне слабе кише. Јутарњег мраза неће бити, а јутарње температуре биће се између 3 и 10 степени. Дневна температура у суботу биће слична као у петак, док ће у нед‌јељу бити знатно топлије, уз вриједности око или мало изнад 20 степени.

Од понед‌јељка, 13. априла, приближавањем циклона са запада Средоземља, очекује се претежно облачно вријеме уз повремену кишу и пљускове. Такве временске прилике могле би потрајати већи дио, а можда и цијелу наредну седмицу, па је препоручљиво увијек имати кишобран при руци.

Киша која се очекује од понед‌јељка биће тзв "прљава", због присуства честица сахарског пијеска и прашине у зраку.

У понед‌јељак ће и даље бити топло, док се од уторка (14.04.) очекује благо захлађење, пишу Независне

Више из рубрике

vaskršnja jaja

Друштво

За Васкрс сунчано, могућа слаба киша

2 ч

0
Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.

Друштво

Сутра Велика субота и посљедњи дан Великог поста

2 ч

0
Роде су биле вриједне: У Српској рођене 22 бебе

Друштво

Роде су биле вриједне: У Српској рођене 22 бебе

2 ч

0
Постепено наоблачење са мјестимичном кишом

Друштво

Постепено наоблачење са мјестимичном кишом

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Госић, Бутиган и фирма Буба Koмпани осуђени због злоупотребе положаја и прања новца

10

57

Скочила цијена сирове нафте!

10

50

Драма око црне магије и покушаја убиства у Теслићу завршена психијатријским лијечењем

10

44

Почео штрајк! Десетине хиљада путника у проблему

10

32

Ново револуционарно откриће: Вјештачка интелигенција може детектовати срчане болести и до пет година раније

