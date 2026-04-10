Стиже нам "прљава киша"

Након претежно ведрог и хладног јутра, у БиХ се током дана очекује се наоблачење са сјевера које ће понегдје донијети слабе падавине – кишу, а на вишим планинама и покоју пахуљу снијега.
Биће мало топлије него јуче, уз дневне температуре од 12 до 18 степени Целзијуса, а на југу до 22 степена. Сјеверни вјетар ће ослабити током дана и промијенити смјер, наводи БХ метео на својој Facebook страници.
За дане викенда, 11. и 12. априла, прогнозира се умјерено до претежно облачно вријеме и додатно затопљење, нарочито у недјељу. Углавном ће бити без падавина, уз ријетку могућност краткотрајне слабе кише. Јутарњег мраза неће бити, а јутарње температуре биће се између 3 и 10 степени. Дневна температура у суботу биће слична као у петак, док ће у недјељу бити знатно топлије, уз вриједности око или мало изнад 20 степени.
Од понедјељка, 13. априла, приближавањем циклона са запада Средоземља, очекује се претежно облачно вријеме уз повремену кишу и пљускове. Такве временске прилике могле би потрајати већи дио, а можда и цијелу наредну седмицу, па је препоручљиво увијек имати кишобран при руци.
Киша која се очекује од понедјељка биће тзв "прљава", због присуства честица сахарског пијеска и прашине у зраку.
У понедјељак ће и даље бити топло, док се од уторка (14.04.) очекује благо захлађење, пишу Независне
