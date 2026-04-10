Роде су биле вриједне: У Српској рођене 22 бебе

10.04.2026 08:31

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, 12 д‌јевојчица и 10 д‌јечака, речено је Срни у породилиштима.

Седам беба рођено је у Бањалуци, по четири у Добоју и Невесињу, по три у Бијељини и Градишци, те једна у Зворнику.

У Бањалуци су рођена четири д‌јечака и три д‌јевојчице, у Добоју три д‌јечака и д‌јевојчица, у Невесињу три д‌јевојчице и д‌јечак, у Бијељини три д‌јевојчице, у Градишци два д‌јечака и д‌јевојчица и у Зворнику једна д‌јевојчица.

Порода није било у породилиштима у Источном Сарајеву, Приједору, Требињу и Фочи, преноси Срна

