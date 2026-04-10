Постепено наоблачење са мјестимичном кишом

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће се наоблачити са сјеверозапада и понегдје се очекује слаба киша.
У Херцеговини ће већи дио дана бити претежно сунчано, а послије подне и увече и тамо ће доћи до наоблачења, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха од 15 до 21, у вишим предјелима од 10 степени Целзијусових.
Дуваће слаб до умјерен и промјенљив вјетар, а на југу током јутра умјерена до појачана бура, у наставку дана у слабљењу.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутро је претежно сунчано.
Температура ваздуха у 8.00 часова: Соколац минус четири, Хан Пијесак минус три, Рудо минус два, Фоча, Калиновик, Сребреница и Шипово минус један, Чемерно и Тузла нула, Бањалука, Нови Град, Гацко, Кнежево и Сарајево један, Приједор, Вишеград, Мркоњић Град и Рибник два, Бијељина, Брчко и Бихаћ три, Добој и Србац четири, Билећа шест, Требиње 10 и Мостар 11 степени Целзијусових, пише Срна
