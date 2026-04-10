Мушкарац страдао приликом превртања трактора

Према првим информацијама, несрећа се догодила током извођења пољопривредних радова на неприступачном терену.

Сумња се да је возач у једном тренутку изгубио контролу над трактором, усљед чега је дошло до његовог превртања. Мушкарац је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста.

- Ријеч је о угледном домаћину из овог пријепољског села, који је током година био активан у локалној заједници и више пута обављао функцију предсједника Мјесне заједнице Хисарџик - потврђено је за агенцију РИНА.

На лице мјеста изашли су надлежни органи који су обавили увиђај, а све околности под којима је дошло до ове несреће биће утврђене након спровођења званичне истраге.

