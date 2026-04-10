Мушкарац страдао приликом превртања трактора

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тешка несрећа догодила се данас у селу Хисарџик код Пријепоља у којој је живот изгубио старији мушкарац, након превртања трактора којим је управљао.
Према првим информацијама, несрећа се догодила током извођења пољопривредних радова на неприступачном терену.
Наука и технологија
Кина представила ново оружје које испаљује до 2.000 метака у минути
Сумња се да је возач у једном тренутку изгубио контролу над трактором, усљед чега је дошло до његовог превртања. Мушкарац је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста.
- Ријеч је о угледном домаћину из овог пријепољског села, који је током година био активан у локалној заједници и више пута обављао функцију предсједника Мјесне заједнице Хисарџик - потврђено је за агенцију РИНА.
Друштво
Добро отворите очи на граници: Због једне грешке можете платити казну до 2.000 евра
На лице мјеста изашли су надлежни органи који су обавили увиђај, а све околности под којима је дошло до ове несреће биће утврђене након спровођења званичне истраге.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
26
17
24
17
16
17
07
16
53
Тренутно на програму