Слот максимално казнио Салаха: Ово се Египћанину никад није догодило

Мохамеду Салаху у Паризу се догодило оно што током боравка у Ливерпулу никада није.
Египћанин је први пут у својој каријери у Ливерпулу одгледао цијелу утакмицу Лиге шампиона с клупе за резерве.
У претходне 82 утакмице у којима је Салах био у саставу Ливерпула, увијек је наступио у најелитнијем европском такмичењу.
Ипак, тренер Арне Слот одлучио се за дефанзивну формацију с петорицом у задњој линији у првом мечу четвртфинала против актуелног првака ПСЖ-а, те је предност на десној страни дао Џеремијеу Фримпонгу.
Слот је у завршници утакмице искористио максималних пет измјена. Увео је Ендија Робертсона, Куртиса Џонса, Кодија Гакпа и Александера Исака. Само је Салах остао на клупи.
- Мислим да се у завршници више радило о преживљавању него о томе да смо имали икакву шансу да постигнемо гол. Било је то 20 до 25 минута у којима смо се само бранили. Салах има много квалитета, али ако се мора 20 до 25 минута бранити у властитом казненом простору, боље је сачувати његову енергију за наредне утакмице - објаснио је Слот након меча.
Салах ће на крају ове сезоне напустити Ливерпул.
ПСЖ је у првом четвртфиналном мечу надиграо Редсе резултатом 2:0.
Реванш се игра наредне седмице на Анфиелд Роаду.
