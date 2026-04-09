Слот максимално казнио Салаха: Ово се Египћанину никад није догодило

09.04.2026 09:18

Ливерпулов Александар Исак, десно, и Ливерпулов Мохамед Салах трче током загријавања пред прву утакмицу четвртфинала Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и Ливерпула у Паризу, сриједа, 8. април 2026.
Фото: Tanjug/AP/Thibault Camus

Мохамеду Салаху у Паризу се догодило оно што током боравка у Ливерпулу никада није.

Египћанин је први пут у својој каријери у Ливерпулу одгледао цијелу утакмицу Лиге шампиона с клупе за резерве.

У претходне 82 утакмице у којима је Салах био у саставу Ливерпула, увијек је наступио у најелитнијем европском такмичењу.

Ипак, тренер Арне Слот одлучио се за дефанзивну формацију с петорицом у задњој линији у првом мечу четвртфинала против актуелног првака ПСЖ-а, те је предност на десној страни дао Џеремијеу Фримпонгу.

Слот је у завршници утакмице искористио максималних пет измјена. Увео је Ендија Робертсона, Куртиса Џонса, Кодија Гакпа и Александера Исака. Само је Салах остао на клупи.

- Мислим да се у завршници више радило о преживљавању него о томе да смо имали икакву шансу да постигнемо гол. Било је то 20 до 25 минута у којима смо се само бранили. Салах има много квалитета, али ако се мора 20 до 25 минута бранити у властитом казненом простору, боље је сачувати његову енергију за наредне утакмице - објаснио је Слот након меча.

Салах ће на крају ове сезоне напустити Ливерпул.

ПСЖ је у првом четвртфиналном мечу надиграо Редсе резултатом 2:0.

Реванш се игра наредне седмице на Анфиелд Роаду.

