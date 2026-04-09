Спектакл на Маракани: Звезда славила против Спартака

Аутор:

АТВ
09.04.2026 22:44

Српски фудбалер Срђан Мијаиловић у бијелом дресу ФК Црвена звезда води лопту у нападу свог тима.
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде савладали су у 30. колу Суперлиге Србије екипу Спартака из Суботице резултатом 3:2.

Ова априлска ноћ ће да остане упамћена по невјероватном, готово незамисливом достигнућу једног човјека - Александра Катаија.

Пред неколико хиљада вјерних навијача на стадиону "Рајко Митић" виђена је узбудљива фудбалска представа, али је сва свјетла позорнице украо „Магико“.

Момак из Србобрана вечерас није само донио побједу свом тиму, већ је своје име уписао у вјечност црвено-бијеле породице.

Головима против Суботичана, Катаи је постао други најбољи стријелац у историји Црвене звезде.

Тагови :

Александар Катаи

Маракана

ФК Црвена звезда

ФК Спартак

Спортски рекорди

Прочитајте више

Прва дама Меланија Трамп разговара са новинарима у четвртак, 9. априла 2026. године, у Великом фоајеу Беле куће у Вашингтону.

Свијет

Огласила се Меланија Трамп: Лажне гласине да престану

5 ч

0
Хитна помоћ Требиње

Хроника

Познато стање повријеђених у Требињу

5 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Више повријеђених у саобраћајци у Требињу

5 ч

0
Колона аута на граничном прелазу

Регион

Од сутра пакао на границама: ЕУ уводи мјере које ће промијенити све

5 ч

0

Више из рубрике

Ливерпулов Александар Исак, десно, и Ливерпулов Мохамед Салах трче током загријавања пред прву утакмицу четвртфинала Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и Ливерпула у Паризу, сриједа, 8. април 2026.

Фудбал

Слот максимално казнио Салаха: Ово се Египћанину никад није догодило

18 ч

0
Хвича Кварацкхелија из ПСЖ-а пробија се кроз линију на путу ка постизању другог гола за свој тим током прве утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и Ливерпула у Паризу.

Фудбал

ПСЖ савладао Ливерпул, али на Енфилд путује само са два гола предности

1 д

0
Ламин Јамал из Барселоне бори се за лопту са Марком Пубилом из Атлетико Мадрида током прве утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Барселоне и Атлетико Мадрида у Барселони.

Фудбал

Велики тријумф Атлетика у Барселони

1 д

0
Бајерн Минхен - Реал Мадрид Лига шампиона

Фудбал

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

2 д

0

23

15

Велики пожар у Грудама пријети објектима

23

08

Србин телефонском преваром "ојадио" аустријске пензионере за 600.000 евра

23

02

Амерички суд пресудио Нади Томанић

23

02

"Умјесто честитке - насиље": Куртијева полиција скинула српске тробојке

22

54

Орбан: Огромни улози на изборима

