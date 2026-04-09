Спектакл на Маракани: Звезда славила против Спартака

Фудбалери Црвене звезде савладали су у 30. колу Суперлиге Србије екипу Спартака из Суботице резултатом 3:2.
Ова априлска ноћ ће да остане упамћена по невјероватном, готово незамисливом достигнућу једног човјека - Александра Катаија.
Пред неколико хиљада вјерних навијача на стадиону "Рајко Митић" виђена је узбудљива фудбалска представа, али је сва свјетла позорнице украо „Магико“.
Момак из Србобрана вечерас није само донио побједу свом тиму, већ је своје име уписао у вјечност црвено-бијеле породице.
Головима против Суботичана, Катаи је постао други најбољи стријелац у историји Црвене звезде.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
