Орбан уочи избора: У недјељу не бирамо само владу, већ и судбину наше земље

10.04.2026 17:26

Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos

Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да је Мађарској потребна национална слога, јединство и безбједност, оцокенивши да није тренутак за подјеле и сукобе у друштву.

У видео-поруци објављеној на друштвеним мрежама, Орбан је навео да предстојећи избори имају пресудан значај за будућност земље, преноси Хирадо.

- У недјељу не бирамо само владу, већ и судбину наше земље - истакао је он у видео поруци на друштвеним мрежама.

Мађарски премијер је истакао да је у протеклих 16 година изграђена стабилна држава, уз, како је навео, отварање нових радних мјеста, увођење додатних пензијских давања и мјере заштите граница. Он је упозорио да би досадашњи резултати могли да буду угрожени због "спољних и унутрашњих притисака" уочи избора.

- Заједно смо изградили стабилну земљу за 16 година. Послали смо ММФ кући, створили смо милион нових радних мјеста. Увели смо пензију за 13. и 14. мјесец. Изградили смо ограду и зауставили миграције. Све што смо заједно изградили сада би могло бити изгубљено. Поред ратова који бјесне у свијету, енергетски и финансијски ратови куцају на врата Мађарске, а наши противници се неће зауставити ни пред чим да би дошли на власт - истакао је он.

Орбан је упозорио да постоје покушаји дестабилизације земље и довођења у питање изборне воље грађана и позвао присталице на јединство и подршку владајућим странкама.

- Довели су стране тајне службе и већ позивају на изборну превару измишљеним оптужбама. Већ организују демонстрације и хаос. Ово је организовани покушај да се доведе у питање одлука мађарског народа кроз хаос и притисак... Позивамо на национално јединство и у великој европској кризи која је пред нама, заштитићемо сваку мађарску породицу - поручио је предсједник мађарске Владе.

Орбан је у четвртак на предизборном скупу у Дебрецину изјавио је данас да Мађарска неће слати своје војнике, оружје нити финансијску помоћ у Украјину, истичући да је земљи потребна национално оријентисана влада.

Обраћајући се присталицама, Орбан је рекао да предстојећи избори представљају кључну одлуку о будућем правцу државе.

- Нећемо дати ни наше синове, ни наше оружје, ни наш новац Украјини. Мађарској је потребна национална, а не проукрајинска влада - поручио је он.

Мађарски премијер је оцијенио да избори имају велики значај и за Мађаре ван граница земље, наглашавајући потребу за стабилном и снажном влашћу.

Он је истакао да су пред државом велики изазови у наредном периоду, укључујући безбједносне и економске ризике повезане са сукобом у Украјини, преноси Танјуг.

Орбан је на крају обраћања позвао грађане да изађу на изборе и подрже владајуће странке, нагласивши да је за победу потребно, како је навео, око три милиона гласова.

Парламентарни избори у Мађарској биће одржани у недјељу, 12. априла.

