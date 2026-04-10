Срушио се француски војни авион

Двојица пилота данас су теже повријеђена у паду авиона који се срушио током тренажног лета ваздухопловних снага у близини планине Монтањ де Лур у Француској.
Пилоти су хитно пребачени у болницу, саопштило је француско Министарство оружаних снага, пренијела је Бфмтв.
Како се наводи у саопштењу, несрећа се догодила у јутарњим часовима, у ненасељеном подручју током тренажног лета на малој висини.
Трамп објавио узнемирујући снимак: Савјетујем опрез гледаоцима
У несрећи су повријеђени инструктор и пилот на обуци из ваздухопловне базе Салон-де-Прованс.
Министарство је навело да су обојица пронађени у свјесном стању и хитно евакуисани у најближе болнице.
Истражни биро за ваздушну безбједност отворио је истрагу како би утврдио узрок несреће, а коју ће спровести и Жандармерија за ваздушни саобраћај.
