Америка разматра казне за НАТО савезнике

АТВ
10.04.2026 18:02

Бијела кућа у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

САД и даље разматрају могућност кажњавања појединих савезника из НАТО који нису пружили подршку Вашингтону током сукоба са Ираном, изјавио је амерички званичник за "Еј-Би-Си њуз".

"САД би могле премјестити своје трупе из земаља НАТО које су се показале као непоуздане у друге државе Алијансе за које Вашингтон сматра да су на одређени начин пружиле подршку током конфликта", рекао је званичник администрације.

"Еј-Би-Си њуз" наводи да за сада није јасно колико је план одмакао, нити које би земље могле бити обухваћене овом евентуалном одлуком.

Није познато да ли је амерички предсједник Доналд Трамп о тим намјерама обавијестио генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа током састанка у Вашингтону.

Трамп је у више наврата критиковао савезнике из НАТО-а због недовољних издвајања за одбрану, као и због одбијања да подрже војну операцију против Ирана.

Он је изјавио да намјерава да преиспита улогу Сједињених Држава у Алијанси, преноси "Срна".

Коментари (0)
