Америка разматра казне за НАТО савезнике

САД и даље разматрају могућност кажњавања појединих савезника из НАТО који нису пружили подршку Вашингтону током сукоба са Ираном, изјавио је амерички званичник за "Еј-Би-Си њуз".
"САД би могле премјестити своје трупе из земаља НАТО које су се показале као непоуздане у друге државе Алијансе за које Вашингтон сматра да су на одређени начин пружиле подршку током конфликта", рекао је званичник администрације.
"Еј-Би-Си њуз" наводи да за сада није јасно колико је план одмакао, нити које би земље могле бити обухваћене овом евентуалном одлуком.
Није познато да ли је амерички предсједник Доналд Трамп о тим намјерама обавијестио генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа током састанка у Вашингтону.
Трамп је у више наврата критиковао савезнике из НАТО-а због недовољних издвајања за одбрану, као и због одбијања да подрже војну операцију против Ирана.
Он је изјавио да намјерава да преиспита улогу Сједињених Држава у Алијанси, преноси "Срна".
