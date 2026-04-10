Рускиња ухапшена у Будви по Интерполовој потјерници: Пријети јој десет година робије

10.04.2026 17:56

Фото: Ron Lach/Pexels

У Будви је данас по Интерполовој потјерници ухапшена четрдесетседмогодишња Рускиња осумњичена за превару кориштењем званичне позиције.

Интерпол Москва издао је потјерницу против Рускиње на основу наредбе Регионалног суда у Ставропољу ради вођења кривичног поступка, саопштено је из Управе полиције.

За кривично дјело за које је осумњичена предвиђена је казна затвора до 10 година.

"У законом прописаном року она ће бити спроведена судији за истрагу Вишег суда у Подгорици", наводи се у саопштењу.

Руска држављанка ухапшена је у заједничкој акцији службеника Интерпола Подгорица и Одјељења безбједности Будва.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

