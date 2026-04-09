Пазите, празне вам рачуне: Масовна превара сије хаос у комшилуку

Аутор:

АТВ
09.04.2026 21:26

Фото: Pexels

Полиција упућује хитан апел грађанима на опрез након што је велики број људи насјео на нову, софистицирану превару путем СМС порука и е-маилова.

Мета су клијенти банака, а преваранти успијевају да испразне рачуне у року од неколико минута.

Прво стигне СМС, а онда креће пљачка

Преваранти шаљу поруке у којима се наводи да истиче приступ апликацији за мобилно или интернет банкарство (мБанкинг). У поруци се налази линк који води на лажну интернет страницу која изгледа идентично као званична страница банке.

Жртве, у страху да не изгубе приступ свом новцу, уносе личне податке и кодове из токена, чиме директно предају "кључеве" свог рачуна криминалцима.

Оштећени за хиљаде евра

Најновији случајеви из Сплита, Сиска и Кутјева показују колико су ове преваре опасне:

  • Мушкарац (43) остао је без чак 4.000 евра након што је кликнуо на линк мислећи да обнавља приступ банци.
  • Жртва (62) пријавила је нестанак 1.868 евра са рачуна одмах након уноса података.
  • У Сиску је преварена чак и једна фирма након што су радника телефонски наводили кроз лажно "ажурирање", са рачуна предузећа је нестао сав новац.

Како препознати превару?

Полиција истиче неколико главних индикатора на које морате обратити пажњу:

  • Банке никада не траже ажурирање података путем СМС-а који садржи линк.
  • Лажне странице су често пуне граматичких грешака јер преваранти користе лоше интернет преводиоце.
  • Никада не уносите троцифрени број са полеђине картице на странице до којих сте дошли преко линка у поруци.
  • Поруке увијек користе панику и "хитне рокове" како би вас натјерали на брзу и непромишљену реакцију.

Шта каже полиција?

"Потребно је избјегавати отварање повезница из сумњивих порука, не уступати податке о картицама. У случају било какве сумње, одмах контактирајте банку и догађај пријавите полицији", поручују из МУП-а, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

