Ако путујете у Хрватску ово морате знати: На кога се односи ново правило?

Хрватска је покренула темељну реформу система наплате путарине, па би до краја љетње сезоне 2026. године требало да нестану рампе и кућице.
Уводи се такозвани "free-flow" систем који ће омогућити пролазак без заустављања, а путарина ће се наплаћивати дигитално, аутоматским очитавањем регистарских ознака или путем посебног уређаја у возилу, пише инфранкен.де.
Хрватска планира да постепено модернизује систем наплате и да до јесени 2026. у потпуности пређе на модел слободног протока возила. Умјесто на класичним наплатним станицама, систем ће се заснивати на проласку без заустављања. Возила ће се идентификовати помоћу камера и сензора који ће очитавати регистарске ознаке или комуницирати са електронским уређајем за наплату (ЕНЦ).
Циљ ове промјене је смањење великих саобраћајних гужви на фреквентним правцима према јадранској обали, нарочито током љетњих мјесеци. Очекује се да ће аутоматизовано биљежење пролазака осигурати равномјернији проток саобраћаја и повећати капацитет ауто-путева.
Нови систем комбиноваће двије технологије: аутоматско препознавање регистарских ознака и коришћење ЕНЦ уређаја. Тиме би поступак требало знатно да се убрза јер се возила неће морати заустављати, већ ће се њихов пролазак аутоматски забиљежити, а путарина обрадити у позадини.
За путничке аутомобиле и мотоцикле до 3.5 тоне предвиђена је регистрација путем очитавања таблица, након чега следи аутоматска наплата. Тешка возила, попут камиона и аутобуса, и даље ће по правилу морати да користе ЕНЦ уређај.
Хрватска не уводи систем вињета, већ задржава постојећи модел наплате путарине према пређеној удаљености. То значи да ће возачи плаћати за стварно пређене дионице, а износ ће зависити од одабране руте и категорије возила. Мијења се и начин плаћања, који постаје искључиво безготовински.
Путарина ће се наплаћивати са банковног рачуна или картице повезане са регистарском ознаком возила или путем допуне на ЕНЦ уређају. Како би се избјегли накнадни трошкови, возачи ће морати унапријед да се региструју у систем.
Иако се систем мијења, логика обрачуна остаје иста - цијена ће се и даље формирати по километру. Према грубим процјенама, цијена за путничке аутомобиле кретаће се између осам и десет центи по километру, зависно од дионице.
На примјер, вожња ауто-путем А1 од Загреба до Сплита коштаће око 44 евра, пут од словеначке до српске границе (А3) око 20 евра, а деоница од Умага до Пуле у Истри (А9) око 6,30 евра. Износи ће варирати зависно од категорије возила, па ће мотоцикли плаћати мање, док ће за кампере или возила са приколицом цијене бити више.
На неким дионицама, попут тунела или мостова, могу се наплаћивати и посебне накнаде.
Како би систем функционисао без застоја, биће потребна припрема возача. Они који повремено користе ауто-путеве моћи ће унапред да региструју своје возило путем интернет портала, унесу регистарску ознаку и повежу је са методом плаћања.
За возаче који чешће путују или користе више возила, практичније рјешење остаје ЕНЦ уређај. За камионе и аутобусе он ће и даље бити обавезан. Постојаће и могућност регистрације на лицу мјеста путем терминала за оне који ненајављено уђу у земљу, али то би у јеку сезоне могло да узрокује чекање.
Неплаћање путарине у новом систему биће санкционисано високим казнама. Будући да се контрола заснива на аутоматизованом праћењу, прекршаји ће се биљежити брзо и ефикасно. Возачима који не подмире своје обавезе пријети новчана казна, а могућа је и прекогранична наплата потраживања, као и додатни трошкови обраде.
У случају грешке, попут погрешно очитане регистрације, биће могуће уложити приговор, али то је често сложен поступак. Због тога је најбоља превенција правовремена регистрација у систем и провјера наплате након путовања.
Ова реформа није изолован случај. Хрватска се придружује низу европских земаља које дигитализују своје системе наплате путарине како би побољшале проток саобраћаја и повећале ефикасност. Циљ је свуда исти: смањити застоје и непотребна заустављања на наплатним мјестима.
Осим путарине, важно је подсјетити и на саобраћајне прописе у Хрватској. Ограничења брзине на ауто-путевима су строга, а за младе возаче важе и додатно снижене границе. Унутар и ван насељених мјеста такође постоје јасно дефинисана ограничења.
Возачи са камп-приколицама или обичним приколицама морају да рачунају на знатно ниже дозвољене брзине. У возилу је обавезно имати рефлектујуће прслуке за све путнике, а за алкохол важе различита ограничења зависно од возачког искуства, при чему су правила за младе и професионалне возаче најстрожа, преноси Индекс.
