Цвијановић: Мост у Чесми свједочи способности Српске

09.04.2026 16:54

Отварање моста у бањалучком насељу Чесма
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да новоизграђени мост у бањалучком насељу Чесма свједочи о способности Републике Српске да успјешно реализује велике пројекте, чак и када други затаје.

Отварање моста у бањалучком насељу Чесма

Цвијановићева је нагласила да је значај овог моста огроман за мјештане, али и за цијелу Бањалуку, додајући да је Влада Српске морала енергично да интервенише како би овај захтјеван објекат био завршен.

Иако је било планирано да дио послова заврши Градска управа Бањалука, пројекат се нашао у озбиљном застоју.

"Влада Српске је, реагујући на позив предсједника Додика и захтјеве наших грађана, кренула у убрзану реализацију. Данас је овај мост предат грађанима на употребу, што је најбољи доказ наше могућности да ријешимо и најтеже изазове", истакла је Цвијановићева.

Она је додала да је тај пројекат био у озбиљном застоју, те да се очекивао да ће одређен дио послова завршити Градска управа Бањалуке, како је било уговорено.

"Данас можемо рећи да је мост предат грађанима на употребу, што ће бити од велике користи. Али, ово је и свједочанство наших могућности да се ухватимо у коштац са великим изазовима", истакла је Цвијановићева.

Званичници Републике Српске пустили су данас у саобраћај новоизграђени мост преко ријеке Врбас у бањалучком насељу Чесма, а укупна вриједност инвестиције је 8,5 милиона КМ.

Ранијим одлукама Владе Републике Српске предузеће "Путеви Српске" преузело је обавезе да заврши мост у Чесми, као и приступне путеве, иако је првобитно постојао договор да приступне саобраћајнице изгради град Бањалука.

Вриједност изведених радова на самом мосту је нешто мање од седам милиона КМ, а приступних саобраћајница око 1,5 милиона КМ, а све су у потпуности финансирали "Путеви" и Влада Српске.

