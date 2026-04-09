Додик: Српска економски просперитетна, уговарамо још инвестиција

Данас могу да кажем да је Република Српска стабилна, мирна, економски просперитетна и да размишља о својој будућности, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик на отварању моста у Чесми.
"Повећавамо наше плате и пензије онолико колике су наше могућности, не подлежемо разним хаотичним једног дијела политичког спектра у Републици Српској", рекао је Додик.
Он је истакао да СНСД води одговорну, народну политику.
"Ми водимо искључиво српску националну политику одговорну народу. Нећемо одустати од тога, немамо намјеру да то учинимо поготово када знамо да су политике које смо заступали остале исте у којима је народ посматрао и видио нашу вјеру и нашу борбу са очување наше имовине", рекао је Додик.
Он је истакао да имовина припада Републици Српској.
"То је неупитно. Република Српска је власник свега онога што је на њеној територији", рекао је Додик.
Истакао је да је зато његова улога да обезбиједи стабилно окружење, које је безбједно и међународно препознато у посљедњим мјесецима.
"Ми имамо намјеру да уговоримо још инвестиција за милијарду КМ до краја ове године чиме ће се ова година завршити са 4 милијарде инвестиција у овој години", поручио је Додик.
Република Српска je стабилна, мирна, економски просперитетна и размишља о својој будућности.— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 9, 2026
Имамо намјеру да уговоримо још инвестиција за милијарду КМ до краја године, чиме ће ова година завршити са четири милијарде инвестиција.
СНСД води српску националну политику одговорну… pic.twitter.com/oWDQ9J4KnJ
