Logo
Large banner

Додик: Српска економски просперитетна, уговарамо још инвестиција

Аутор:

АТВ
09.04.2026 15:42

Коментари:

7
Милорад Додик на отварању Моста у Чесми
Фото: АТВ

Данас могу да кажем да је Република Српска стабилна, мирна, економски просперитетна и да размишља о својој будућности, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик на отварању моста у Чесми.

Отварање моста у бањалучком насељу Чесма

"Повећавамо наше плате и пензије онолико колике су наше могућности, не подлежемо разним хаотичним једног дијела политичког спектра у Републици Српској", рекао је Додик.

Он је истакао да СНСД води одговорну, народну политику.

"Ми водимо искључиво српску националну политику одговорну народу. Нећемо одустати од тога, немамо намјеру да то учинимо поготово када знамо да су политике које смо заступали остале исте у којима је народ посматрао и видио нашу вјеру и нашу борбу са очување наше имовине", рекао је Додик.

Он је истакао да имовина припада Републици Српској.

"То је неупитно. Република Српска је власник свега онога што је на њеној територији", рекао је Додик.

Истакао је да је зато његова улога да обезбиједи стабилно окружење, које је безбједно и међународно препознато у посљедњим мјесецима.

"Ми имамо намјеру да уговоримо још инвестиција за милијарду КМ до краја ове године чиме ће се ова година завршити са 4 милијарде инвестиција у овој години", поручио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

мост у Чесми

Бањалука

отварање

Република Српска

Коментари (7)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner