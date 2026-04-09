Влада усвојила извјештај о раду Фонда солидарности за прошлу годину

АТВ
09.04.2026 14:45

Sjednica Vlade
Фото: Srna

Влада Републике Српске усвојила је данас извјештај о раду Фонда солидарности Републике Српске за 2025. годину, са извјештајима о утрошку 27.032.568 КМ.

Управни одбор је одлукама у 2025. години укупно одобрио 27.032.568 КМ за превазилажење посљедица изазваних заразном болести животиња /афричка куга свиња/ подршку привреди, подршку локалним заједницама за превазилажење елементарних непогода, те за провођење мјера превенције и спречавања настанка штетних посљедица санацијом водопривредних објеката одбране од поплава.

У току 2025. године, Управни одбор Фонда солидарности је одржао 13 сједница, те укупно донио 34 одлуке и 17 закључака, саопштено је из Бирао Владе за односе са јавношћу.

Циљ оснивања Фонда солидарности Републике Српске је пружање помоћи на начелима солидарности усљед елементарних непогода, природних, техничко-технолошких и еколошких катастрофа, заразне болести људи и животиња, озбиљних поремећаја на тржишту и свих других непредвиђених догађаја чије наступање, као и посљедице се не могу предвид‌јети.

Начело солидарности подразумијева посебан однос Републике Српске према привредном и грађанском сектору заснован на пружању помоћи с циљем бржег санирања насталих посљедица.

Влада је данас дала и сагласност на план утрошка средстава за период од 1. јануара до 30. јуна ове године Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, у укупном износу од 3.300.000 КМ, за реализацију пројекта бањске рехабилитације чланова Удружења пензионера Републике Српске, преноси Срна.

Влада Републике Српске

сједница

Бањалука

Фонд солидарности

Више из рубрике

Влада Републике Српске

Република Српска

Утврђен Приједлог Закона о правима бораца

5 ч

0
Игор Додик и Доналд Трамп Млађи на Форуму у Банском двору

Република Српска

"Посјета Трампа Млађег потврда да су америчке компаније заинтересоване за улагање у Српску"

6 ч

3
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током заједничке конференције за новинаре са кенијским премијером и секретаром кабинета за спољне послове и дијаспору, Мусалијом Мудавади, у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедјељак, 16. марта 2026. године.

Република Српска

Амбасада Русије за АТВ о доласку Лаврова: Објаве нису истините

7 ч

4
Ljekari UKC RS uspješno izveli zahvat na pacijentu

Република Српска

УКЦ РС први пут уградио ПФО оклудер: Затворена "рупица" на срцу без операције

7 ч

0

Свештеник сексуално узнемиравао ученика католичке школе

Централне вијести, 09.04.2026.

Офарбајте јаја старом свиленом марамом, резултат ће вас одушевити

Историјски тренутак за ауто-индустрију: Електрични аутомобили "помели" бензинце

Италија уводи плаћено одсуство за његу болесних љубимаца

