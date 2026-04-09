Влада усвојила извјештај о раду Фонда солидарности за прошлу годину

Влада Републике Српске усвојила је данас извјештај о раду Фонда солидарности Републике Српске за 2025. годину, са извјештајима о утрошку 27.032.568 КМ.
Управни одбор је одлукама у 2025. години укупно одобрио 27.032.568 КМ за превазилажење посљедица изазваних заразном болести животиња /афричка куга свиња/ подршку привреди, подршку локалним заједницама за превазилажење елементарних непогода, те за провођење мјера превенције и спречавања настанка штетних посљедица санацијом водопривредних објеката одбране од поплава.
У току 2025. године, Управни одбор Фонда солидарности је одржао 13 сједница, те укупно донио 34 одлуке и 17 закључака, саопштено је из Бирао Владе за односе са јавношћу.
Циљ оснивања Фонда солидарности Републике Српске је пружање помоћи на начелима солидарности усљед елементарних непогода, природних, техничко-технолошких и еколошких катастрофа, заразне болести људи и животиња, озбиљних поремећаја на тржишту и свих других непредвиђених догађаја чије наступање, као и посљедице се не могу предвидјети.
Начело солидарности подразумијева посебан однос Републике Српске према привредном и грађанском сектору заснован на пружању помоћи с циљем бржег санирања насталих посљедица.
Влада је данас дала и сагласност на план утрошка средстава за период од 1. јануара до 30. јуна ове године Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, у укупном износу од 3.300.000 КМ, за реализацију пројекта бањске рехабилитације чланова Удружења пензионера Републике Српске, преноси Срна.
