Амбасада Русије за АТВ о доласку Лаврова: Објаве нису истините

Аутор:Славиша Ђурковић
Амбасада Русије у БиХ демантовала је информације објављене у федералним медијима да ће шеф руске дипломатије Сергеј Лавров допутовати у Републику Српску крајем априла.
"У вези с наведеним медијским објавама о Министру иностраних послова Русије Сергеју Лаврову саопштавамо да те објаве нису истините", речено је из руске Амбасаде за АТВ.
Федерални медији објавили су вијест да ће руска делегација предвођена министром спољних послова Сергејом Лавровом посјетити Републику Српску 19. априла.
Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров састао се са Милорадом Додиком који је тада обављао функцију предсједника Републике Српске 28. октобра прошле године, чиме је још једном потврдио подршку српском руководству.
Мјесец дана прије тога Додик и Лавров имали су директан састанак у Москви када је шеф руске дипломатије оптужио запад за грубо мијешање у унутрашње ствари БиХ и директно кршење Дејтонског споразума.
