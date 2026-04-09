УКЦ РС први пут уградио ПФО оклудер: Затворена "рупица" на срцу без операције

У Клиници за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске (УКЦ РС) први пут су успјешно изведене процедуре уградње ПФО оклудера, савремене методе која може спријечити мождани удар код млађих и средовјечних пацијената.
Како је наведено у саопштењу УКЦ РС, овим захватом, који се изводи без операције и омогућава брз опоравак, врхунска терапија постала је доступна и грађанима Републике Српске.
"Клиника за кардиологију УКЦ РС начинила је још један огроман искорак у модерној медицини. Дана 08. априла ове године су успјешно изведене прве процедуре уградње ПФО оклудера, чиме је пацијентима у РС постала доступна врхунска метода трајног рјешавања срчане мане која је један од водећих узрока можданог удара код особа млађе и средње животне доби", појашњава се у саопштењу.
Начелница Клинике за кардиологију УКЦ Републике Српске Тамара Ковачевић Прерадовић, појаснила је медицинску позадину ове процедуре и њен огроман превентивни значај.
"Ради се о затварању отвореног форамена овале (ПФО), својеврсне 'рупице' на срчаној прегради која код одређеног броја људи остаје отворена након рођења. Иако често не даје симптоме, овај дефект може постати опасан пут којим крвни угрушци из венског система прелазе у артеријски и одлазе директно у мозак, узрокујући такозване криптогене мождане ударе. Уградња оклудера је кључна превентивна мјера – ми овим захватом буквално затварамо врата потенцијалном инвалидитету или смртном исходу код пацијената који су често у пуној животној снази", истакла Ковачевић Прерадовић.
Технички дио и само извођење ове софистициране интервенције појаснио је в.д. генералног директора УКЦ Републике Српске и интервентни кардиолог Никола Шобот, наглашавајући предности за пацијента.
"Као интервентни кардиолози, ми овај захват изводимо без скалпела и без отварања грудног коша. Процедура се изводи кроз венски систем, увођењем катетера преко препоне све до срца. На самом мјесту дефекта постављамо оклудер, специјални уређај од нитинола који подсјећа на два спојена мала кишобрана. Он трајно затвара отвор, а пацијент је током цијелог процеса у анестезији. Оно што је најважније јесте брзина опоравка – пацијенти већ након 24 часа могу да се врате својим редовним активностима, знајући да је њихов проблем са срцем трајно ријешен", објаснио је Шобот.
Ковачевић Прерадовић додатно је подвукла да је овај успјех резултат врхунског тимског рада, у којем кључну улогу игра трансезофагеална ехокардиографија (ТЕЕ).
"Док колеге интервентни кардиолози прецизно пласирају оклудер, ми их водимо кроз сваки милиметар срца помоћу ТЕЕ-а. То је ултразвучни преглед срца путем сонде у једњаку, који нам пружа кристално јасну слику у реалном времену. Без ТЕЕ-а не бисмо могли са таквом сигурношћу одредити тачан положај и провјерити да ли оклудер савршено “дихтује” прије него што га дефинитивно отпустимо. То су наше 'очи' унутар срца које гарантују максималну безбједност пацијента", закључила је Ковачевић Прерадовић.
У саопштењу се додаје да, увођењем ове процедуре, УКЦ Републике Српске потврдио је статус водеће медицинске установе у региону.
"Пацијенти више неће морати да одлазе у иностране центре на скупе захвате, јер је технологија будућности, уз доказану стручност домаћих љекара, од данас трајно доступна у Бањалуци", наводи се у саопштењу.
Интервенције је извео, како се додаје, тим љекара уз стручну подршку прим мр сци Невена Чаче из КБЦ Ријека, а тим су чинили проф др Тамара Ковачевић Прерадовић, доц др Никола Шобот, др Жељко Живановић, проф др Бојан Станетић, др Сања Стојковић, др Љиљана Кос, анестезиолог др Јелена Морача Гајић, са тимом техничара Клинике за кардиологију и Клинике за анестезију, наводи се на званичној страници УКЦ-а Републике Српске.
