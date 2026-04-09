"Посјета Трампа Млађег потврда да су америчке компаније заинтересоване за улагање у Српску"

09.04.2026 12:59

Игор Додик и Доналд Трамп Млађи на Форуму у Банском двору
Посјета Доналда Трампа Млађег Бањалуци само је потврдила да су компаније из САД заинтересоване за улагање у Републику Српску, изјавио је економиста Марко Ђого.

"Нама је до прије неколико година било непојмљиво да би било која америчка компанија било шта радила овд‌је, а, ево, сада видите да су заинтересовани за Јужну интерконекцију и да су најавили финансирање ауто-путева", рекао је Ђого Срни.

Ђого је рекао да је то шанса Републику Српску, која је, како је навео, мала за величину америчког капитала.

Према његовим ријечима, америчке компаније би у Републици Српској могле улагати у област енергетике, односно у изградњу дата центара, што би биле инвестиције у рангу од неколико милијарди КМ.

"Имамо природне потенцијале и оно што је /Доналд Трамп Млађи/ повезао и што мени д‌јелује реално је да се та нова енергија искористи за покретање дата центара", навео је Ђого.

Он је додао да је већина дата центара концентрисана у заливским земљама, те да је сукоб Ирана и САД на Блиском истоку угрозио њихово снабдијевање електричном енергијом.

Ђого је нагласио да је имиџ Републике Српске у пословним круговима драстично промијењен у посљедње вријеме, што потврђује и ова посјета Трампа Млађег, те подсјетио да је Српска до прије годину дана била третирана и од страних медија, инвеститора као побуњени регион, који се налази под неформалним санкцијама.

"Сада од‌једном имамо супротну ситуацију гд‌је Република Српска постаје подручје гд‌је се улаже капитал повезан са врхом САД, што значи да ту никаквих санкција тешко да може бити и то свим инвеститорима шаље поруку", истакао је Ђого, преноси Срна.

