Logo
Large banner

Јанковић: Путеви Српске свој дио посла завршили прије рока

Аутор:

09.04.2026 15:38

Коментари:

Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић
Фото: АТВ

Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић рекао је данас на отварању новоизграђеног моста у бањалучком насељу Чесма да је ово предузеће испоштовало све своје обавезе и то у рекордном времену.

Отварање моста у бањалучком насељу Чесма

Иако је Споразум јасно дијелио карте, на терену је слика била другачија. Док су републичке институције свој дио посла завршиле и прије истека трогодишњег рока, Град Бањалука је затајио тамо гдје је било најкритичније.

"У Споразуму је дефинисано да `Путеви Републике Српске` на основу одлуке Владе изграде само мост, док је обавеза града Бањалука била да обезбиједи пројектну документацију, ријеши све имовинско-правне односе како за мост, тако и за све приступне саобраћајнице, које је требало да изгради", рекао је Јанковић.

Јанковић је додао да су у обиласку завршних радова са предсједником Милорадом Додиком и премијером Савом Минићем, увидјели да се мост не може пустити у функцију зато што нису завршени радови на приступним саобраћајницама, који су били обавеза Града.

"Предсједник је тада рекао да ми и ово урадимо да мост што прије пустимо у функцију. Влада Републике Српске је након тога донијела одлуку и задужила `Путеве` да заврше преостале радове", подсјетио је Јанковић.

Званичници Републике Српске пустили су данас у саобраћај новоизграђени мост преко ријеке Врбас у бањалучком насељу Чесма, а укупна вриједност инвестиције је 8,5 милиона КМ.

Ранијим одлукама Владе Републике Српске предузеће "Путеви Српске" преузело је обавезе да заврши мост у Чесми, као и приступне путеве, иако је првобитно постојао договор да приступне саобраћајнице изгради град Бањалука.

Вриједност изведених радова на самом мосту је нешто мање од седам милиона КМ, а приступних саобраћајница око 1,5 милиона КМ, а све су у потпуности финансирали "Путеви" и Влада Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мост у Чесми

Мирослав Јанковић

отварање

Путеви Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner