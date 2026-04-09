Јанковић: Путеви Српске свој дио посла завршили прије рока

Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић рекао је данас на отварању новоизграђеног моста у бањалучком насељу Чесма да је ово предузеће испоштовало све своје обавезе и то у рекордном времену.
Иако је Споразум јасно дијелио карте, на терену је слика била другачија. Док су републичке институције свој дио посла завршиле и прије истека трогодишњег рока, Град Бањалука је затајио тамо гдје је било најкритичније.
"У Споразуму је дефинисано да `Путеви Републике Српске` на основу одлуке Владе изграде само мост, док је обавеза града Бањалука била да обезбиједи пројектну документацију, ријеши све имовинско-правне односе како за мост, тако и за све приступне саобраћајнице, које је требало да изгради", рекао је Јанковић.
Јанковић је додао да су у обиласку завршних радова са предсједником Милорадом Додиком и премијером Савом Минићем, увидјели да се мост не може пустити у функцију зато што нису завршени радови на приступним саобраћајницама, који су били обавеза Града.
"Предсједник је тада рекао да ми и ово урадимо да мост што прије пустимо у функцију. Влада Републике Српске је након тога донијела одлуку и задужила `Путеве` да заврше преостале радове", подсјетио је Јанковић.
Званичници Републике Српске пустили су данас у саобраћај новоизграђени мост преко ријеке Врбас у бањалучком насељу Чесма, а укупна вриједност инвестиције је 8,5 милиона КМ.
Ранијим одлукама Владе Републике Српске предузеће "Путеви Српске" преузело је обавезе да заврши мост у Чесми, као и приступне путеве, иако је првобитно постојао договор да приступне саобраћајнице изгради град Бањалука.
Вриједност изведених радова на самом мосту је нешто мање од седам милиона КМ, а приступних саобраћајница око 1,5 милиона КМ, а све су у потпуности финансирали "Путеви" и Влада Српске.
Бања Лука
3 ч2
Бања Лука
3 ч6
Бања Лука
3 ч10
Србија
4 ч0
Бања Лука
3 ч6
Бања Лука
3 ч10
Бања Лука
4 ч3
Бања Лука
4 ч3
