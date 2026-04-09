"Миле, Миле": Додик дочекан аплаузом на отварању моста у Чесми

Аутор:АТВ
Коментари:6
Лидер СНСД-а Милорад Додик дочекан је аплаузима и овацијама данас на отварању моста у Чесми.
"Миле, Миле", чуло се приликом доласка Додика на отварање моста.
Аплаузима су дочекани и организациони секретар СНСД-а Игор Додик и предсједник Владе Српске Саво Минић.
Подсјећамо, мост у Чесми је завршен и данас ће након свечаног отварања бити пуштен у функцију.
Изградња моста преко Врбаса финансирана је у потпуности средствима Владе Републике Српске и ЈП Путеви Републике Српске. Вриједност изградње моста је 6.957.940 КМ са ПДВ-ом, док је за приступне саобраћајнице издвојено 4.099.730 КМ са ПДВ-ом.
