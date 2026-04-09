"Мост у Чесми потврђује да Влада Српске улаже у кључну инфраструктуру"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је завршетком моста у Чесми, који ће данас бити отворен и у функцији, још једном потврђена опредијељеност Владе Српске да улаже у кључну инфраструктуру и развој највећег града Српске.
"Вриједност изградње моста је 6.957.940 КМ са ПДВ-ом, док је за приступне саобраћајнице издвојено 4.099.731 КМ са ПДВ-ом", написао је Минић на Иксу.
Минић је навео да је овим пројектом Бањалука добила савремен мост дужине 182 метра, са коловозним тракама, пјешачким и бициклистичким стазама.
Истакао је да је за Бањалучане добра вијест да је мост у Чесми завршен, да ће данас након свечаног отварања бити у функцији и значајно унаприједити повезаност и свакодневни живот грађана.
Он је напоменуо да је изградња моста преко Врбаса финансирана у потпуности средствима Владе Српске и предузећа "Путеви Републике Српске", пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
6 ч2
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
7 ч0
Најновије
Најчитаније
18
58
18
36
18
26
18
20
18
12
Тренутно на програму