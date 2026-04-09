Будимир уручио увјерења о завршеној обуци за 59 припадника Жандармерије

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир уручио је данас увјерења за 59 полазника, који су успјешно завршили напредну обуку за припаднике Жандармерије МУП-а Републике Српске.
"Обука је обухватала алпинистику, тактику специјалних дејстава, рад на терену, полицијску психологију... Ових 59 припадника Жандармерије сада су спремни да у својим јединицама, са знањем које су стекли, успјешно извршавају задатке", рекао је Будимир.
Према његовим ријечима, Жандармерија је посебна јединица елитног значаја за Министартво и Српску, те заштиту грађана.
Будимир је напоменуо да Министарство интензивно наставља да опрема систем, додајући да ће Жандармерија добити нова возила, униформе и дио балистичке заштите.
Уручењу је присуствовао и директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић, пише Срна.
