Емотиван опроштај у Бањалуци: Ученици Медицинске школе испратили омиљеног професора Анела Хајирића

09.04.2026 12:27

Ученици Медицинске школе у Бањалуци приредили емотиван опроштај за професора Анела Хајирића
Ученици Медицинске школе у Бањалуци приредили су дирљив опроштај свом омиљеном професору физике Анелу Хајирићу, који након три године рада напушта ову школу.

Како су истакли ученици, професор Хајирић за њих није био само предавач који их је учио физици, већ много више од тога – особа која их је током школовања учила људскости, хуманости и правим животним вриједностима.

Према ријечима ученика, професор Хајирић је претходне три године био замјена професор, који се сада враћа на своју позицију.

Због тога је Анелу Хајирићу истекао ангажман, будући да је био запослен као замјена.

Ипак, оно што је оставио иза себе не може се мјерити формалним функцијама ни радним статусом.

„За те три године научио је све своје ученике не само знању него и човјечности и хуманости. Од својих ученика направио је људе. Није био само професор, био нам је прије свега пријатељ“, поручили су ученици.

Видео емотивног испраћаја брзо се проширио друштвеним мрежама и изазвао бројне реакције, а многи су истакли да овакви тренуци најбоље показују колики траг један професор може оставити у животима младих људи.

Опроштај испред школе био је испуњен аплаузима, емоцијама и ријечима захвалности, што свједочи о посебној вези коју је професор Хајирић изградио са генерацијама ученика.

Ова прича из Бањалуке још једном потврђује да се прави просвјетни радници памте не само по лекцијама из уџбеника, већ по томе какве људе оставе иза себе, преноси Црна Хроника

