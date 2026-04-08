Измјена саобраћаја у центру Бањалуке

АТВ
08.04.2026 16:11

Фото: АТВ

У Бањалуци ће због обиљежавања васкршњих празника доћи ће до обуставе саобраћаја у Српској улици.

До обуставе ће доћи на дијелу од Улице краља Петра I Карађорђевића до Улице Ивана Фрање Јукића у суботу, 11. априла у времену од 10.30 до 12.30 часова.

За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање због отежаног одвијања саобраћаја.

