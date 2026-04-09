Годину дана чекали на санацију одрона па их зауставила инспекција кад су одлучили то урадити о свом трошку

Марија Милановић
09.04.2026 12:24

Saračica odron na putu
Фото: Ustupljena fotografija

Мјесна заједница Сарачица посљедњих годину дана мучи муку са одроном на путу, а који надлежни града Бањалука нису санирали упркос бројним дописима и позивима незадовољних мјештана. Овог јутра један од мјештана је о свом трошку покушао санирати одрон, међутим безуспјешно јер је спријечен од стране градске инспекције.

„Годину дана, од марта мјесеца прошле године имамо проблем са одроном на путу. Ја сам лично позивао Град Бањалуку и надлежна од‌јељења. Од Од‌јељења за саобраћај и путеве, инспекцију и звао сам око двадесетак пута за ових годину дана, али одговор нисам добио све до прије два дана када ми је радница у једном од од‌јељења рекла да Град нема средстава и неће нам ријешити проблем. Тада сам одлучио да ја узмем ствар у своје руке и ријешим не само себе већ и моје комшије овог проблема“, рекао нам је мјештанин Бојан Митровић.

Сарачица одрон на путу
Сарачица одрон на путу

Како Бојан даље наводи за наш портал, инспекција је дошла и обуставила радове под изговором да он нема одобрење за санацију одрона као и потребне дозволе те не може чак ни о свом трошку ријешити проблем, а на који чекају Град посљедњих годину дана.

„Дошла је инспекција испред града Бањалука, њих троје, зауставили су нас, а човјеку кога сам ангажовао да санира пут ће како сам схватио написати и казну. Ја имам овд‌је ресторан, приватни посао, радим, бавим се угоститељством и ово много штети мом послу јер ко ће вам доћи оваквим путем у ресторан? Овд‌је на крају више нисам ја сам у питању већ и други мјештани, а ради се око неких 50 домаћинстава“, нагласио је Бојан те није крио незадовољство, али је изразио и забринутост јер како каже, и даље се врте у круг, а рјешења нема.

Сарачица одрон
Сарачица одрон

С обзиром да су како каже Бојан „ударили у зид“ и нису наишли на рјешење, овим путем покушава апеловати на надлежне да коначно ставе тачку на овај инфраструктурни проблем, а који већ годину дана отежава свакодневницу свим мјештанима мјесне заједнице Сарачица.

