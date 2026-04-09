Станивуковић и сарадници извиждани на отварању моста у Чесми

09.04.2026 15:03

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић и његови сарадници на отварању моста у Чесми
Градоначелника Бањалуке Драшко Станивуковић заједно са својим сарадницима извиждан је на отварању моста у Чесми.

Иза Станивуковића и његових сарадника ишли су и људи који су му пљескали, док су му из масе добацивали "лопове".

Мост у Чесми је завршен и данас ће након свечаног отварања бити пуштен у функцију.

"Изградња моста преко Врбаса финансирана је у потпуности средствима Владе Републике Српске и ЈП Путеви Републике Српске. Вриједност изградње моста је 6.957.940 КМ са ПДВ-ом, док је за приступне саобраћајнице издвојено 4.099.730 КМ са ПДВ-ом", написао је предсједник Владе Саво Минић.

Додаје, да је овим пројектом Бањалука добила савремен мост дужине 182 метра, са коловозним тракама, пјешачким и бициклистичким стазама, који значајно унапређује повезаност и свакодневни живот грађана.

"Завршетком овог пројекта, још једном је потврђена опредијељеност Владе Републике Српске да улаже у кључну инфраструктуру и развој највећег града Српске", наводи Минић.

