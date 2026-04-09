Станивуковић и сарадници извиждани на отварању моста у Чесми

Аутор:АТВ
Коментари:10
Градоначелника Бањалуке Драшко Станивуковић заједно са својим сарадницима извиждан је на отварању моста у Чесми.
Иза Станивуковића и његових сарадника ишли су и људи који су му пљескали, док су му из масе добацивали "лопове".
Мост у Чесми је завршен и данас ће након свечаног отварања бити пуштен у функцију.
"Изградња моста преко Врбаса финансирана је у потпуности средствима Владе Републике Српске и ЈП Путеви Републике Српске. Вриједност изградње моста је 6.957.940 КМ са ПДВ-ом, док је за приступне саобраћајнице издвојено 4.099.730 КМ са ПДВ-ом", написао је предсједник Владе Саво Минић.
Додаје, да је овим пројектом Бањалука добила савремен мост дужине 182 метра, са коловозним тракама, пјешачким и бициклистичким стазама, који значајно унапређује повезаност и свакодневни живот грађана.
"Завршетком овог пројекта, још једном је потврђена опредијељеност Владе Републике Српске да улаже у кључну инфраструктуру и развој највећег града Српске", наводи Минић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
4 ч3
Бања Лука
4 ч3
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
5 ч0
Најновије
Најчитаније
18
58
18
36
18
26
18
20
18
12
Тренутно на програму