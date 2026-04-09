Како изгледа нови мост у бањалучком насељу Чесма?

Аутор:

АТВ
09.04.2026 14:47

Отварање моста у насељу Чесма у Бањалуци
Фото: ATV

Мост у бањалучком насељу Чесма преко ријеке Врбас биће отворен у данас у 15 часова.

Раније су радове обишли Мирослав Јанковић, вршилац дужности директора Путеви Републике Српске, лидер СНСД-а Милорад Додик и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

Јанковић је раније рекао да ће отварање овог моста и приступних саобраћајница донијети знатне користи грађанима који ту живе, али и становништву сусједног Челинца, Котор Вароша и Теслића.

Вриједност изведених радова на самом мосту су нешто мање од седам милиона КМ, а приступних саобраћајница око 1,5 милиона КМ, а све су у потпуности финансирали "Путеви" и Влада Српске.

Лидер СНСД-а, Милорад Додик, истиче да је отварање моста веома значајно за грађане, а и саму Бањалуку, јер ће смањити велике гужве према том дијелу града.

"Били смо буквално присиљени да преузмемо и ове саобраћајнице јер да то нисмо урадили овај мост би висио као доказ неспособности Градске управе која није имала капацитете да то заврши. Овдје су били снажни имовинско-правни проблеми који су се, у међувремену, ријешили", рекао је Додик.

