Стевановић: Да није било Додика, Бањалучани би још чекали мост у Чесми

Аутор:АТВ
Коментари:1
Министар саобраћаја и веза Републике Српске, Зоран Стевановић, поручио је на данашњем отварању моста у Чесми да је одлучна реакција републичких институција и предсједника Милорада Додика била кључна за завршетак овог пројекта.
Стевановић је отворено указао на чињеницу да су првобитни рокови пробијени, те да је интервенција врха Српске била неопходна како би се грађанима коначно омогућио нормалан саобраћај.
"На позив предсједника Додика и премијера Саве Минића, директор 'Путева' Мирослав Јанковић и ја добили смо јасан задатак и прецизне рокове", истакао је Стевановић, додајући да пут до завршетка није био лак због нагомиланих имовинско-правних проблема.
Иако је првобитни план предвиђао да Град Бањалука изгради приступне саобраћајнице, неактивност локалне администрације приморала је Владу Српске и "Путеве" да преузму комплетан терет на себе.
"Хвала Вама предсједниче Додику. Да није било Вашег ангажмана, Бањалучани би вјероватно још чекали на пуштање моста", закључио је министар Стевановић.
Хроника
2 ч1
Кошарка
3 ч0
Бања Лука
3 ч4
Бања Лука
3 ч7
Бања Лука
3 ч4
Бања Лука
3 ч7
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
3 ч2
