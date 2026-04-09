Logo
Large banner

Стевановић: Да није било Додика, Бањалучани би још чекали мост у Чесми

Аутор:

АТВ
09.04.2026 16:24

Коментари:

1
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић
Фото: АТВ

Министар саобраћаја и веза Републике Српске, Зоран Стевановић, поручио је на данашњем отварању моста у Чесми да је одлучна реакција републичких институција и предсједника Милорада Додика била кључна за завршетак овог пројекта.

Отварање моста у бањалучком насељу Чесма

Стевановић је отворено указао на чињеницу да су првобитни рокови пробијени, те да је интервенција врха Српске била неопходна како би се грађанима коначно омогућио нормалан саобраћај.

"На позив предсједника Додика и премијера Саве Минића, директор 'Путева' Мирослав Јанковић и ја добили смо јасан задатак и прецизне рокове", истакао је Стевановић, додајући да пут до завршетка није био лак због нагомиланих имовинско-правних проблема.

Иако је првобитни план предвиђао да Град Бањалука изгради приступне саобраћајнице, неактивност локалне администрације приморала је Владу Српске и "Путеве" да преузму комплетан терет на себе.

"Хвала Вама предсједниче Додику. Да није било Вашег ангажмана, Бањалучани би вјероватно још чекали на пуштање моста", закључио је министар Стевановић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зоран Стевановић

мост у Чесми

Бањалука

отварање

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Скај преписка са затамњеним порукама

Хроника

Под истрагом за убиство Ћулума су Јошило, Ловреновић, Јекић...

2 ч

1
Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима, Миленко Топић са трибина скенира таленте

Кошарка

Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима: Топић са трибина скенира таленте

3 ч

0
Милорад Додик и дјечак Павле пресјекли врпцу на свечаном отварању моста у Чесми.

Бања Лука

Додик и дјечак Павле пресјекли врпцу: Мост у Чесми пуштен у саобраћај

3 ч

4
Милорад Додик на отварању Моста у Чесми

Бања Лука

Додик: Српска економски просперитетна, уговарамо још инвестиција

3 ч

7

Више из рубрике

Милорад Додик и дјечак Павле пресјекли врпцу на свечаном отварању моста у Чесми.

Бања Лука

Додик и дјечак Павле пресјекли врпцу: Мост у Чесми пуштен у саобраћај

3 ч

4
Милорад Додик на отварању Моста у Чесми

Бања Лука

Додик: Српска економски просперитетна, уговарамо још инвестиција

3 ч

7
Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић

Бања Лука

Јанковић: Путеви Српске свој дио посла завршили прије рока

3 ч

0
Саво Минић на отварању моста у Чесми

Бања Лука

Минић на отварању моста у Чесми: Ово смо обећали и извршили

3 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 09.04.2026.

18

36

Офарбајте јаја старом свиленом марамом, резултат ће вас одушевити

18

26

Историјски тренутак за ауто-индустрију: Електрични аутомобили "помели" бензинце

18

20

Италија уводи плаћено одсуство за његу болесних љубимаца

18

12

Да ли правилно његујете косу? Ово су разлози зашто вам се боја брзо испере

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner