Делегација Свјетске банке са делегацијом ИРБРС: Усаглашени планови за даљу сарадњу

АТВ
09.04.2026 16:41

Делегација Свјетске банке, након тродневне посјете сједишту Инвестиционо-развојне банке Републике Српске у Бањалуци, данас је имала завршни састанак са делегацијом ИРБРС, предвођеном в.д. директора, Недељком Ћорићем.

На састанку су детаљно анализирани стратешки и оперативни аспекти пословања, али и детаљно усаглашени сви планови за даљу сарадњу Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и Свјетске банке, што подразумијева и усклађивање пословања ИРБРС са међународним праксама.

Главни циљ свих заједничких активности који слиједе је да ИРБРС, као један од најзначајнијих стубова подршке привреди Републике Српске, пронађе додатне изворе финансирањаи пројекте који би омогућили већу доступност средстава за финансирање малих и средњих предузећа, уз што мање трошкове прибављања тих средстава.

Састанку су испред делегације Свјетске банке присуствовали Исмаел Ахмад Фонтан, виши стручњак за финансијски сектор, Тања Латић, виши сарадник за приватни сектор и Манси Випин Панцхамиа, консултант у Тиму Глобалне базе података о финансијској укључености, док су испред ИРБРС, поред в.д. директора Недељка Ћорића, били и Вера Сукара, в.д. извршног директора за правне послове и међународну сарадњу, Јелена Родић, в.д. извршног директора за финансије, платни промет и заједничке послове, те Синиша Пепић, директор Сектора за међународну сарадњу.

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске и фондови којима управља, сарађује са Свјетском банком скоро двије деценије. До сада је, преко ИРБРС у Републици Српској, успјешно реализовано 150 пројеката Свјетске банке, у вриједности од 86 милиона КМ.

Ова мисија реализована је с циљем унапређења сарадње између двије институције, на обострану корист, али прије свега у интересу корисника услуга Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.

