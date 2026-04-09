Цијене горива у Њемачкој расту брже у односу на друге чланице ЕУ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Цијене бензина у Њемачкој порасле су далеко више него у другим земљама ЕУ, показују најновији подаци Европске комисије.
У периоду између 30. марта и 6. априла цијене су порасле за око 11 центи по литру.
Цијена бензина је порасла само за неколико центи у већини земаља које се граниче са Њемачком, а у Пољској и Аустрији цијене су чак и пале након интервенције владе.
Овај период поклапа се са новим законом који је уведен у Њемачкој, познатим као "правило 12 часова", који предвиђа да бензинске пумпе могу подићи цијене само једном дневно, у подне.
Та политика је обликована по узору на ону коју је увела сусједна Аустрија. Критичари су истакли ризик да би то могло повећати цијене умјесто да их спусти, тврдећи да би бензинске пумпе могле нагло да подигну цијене у 12.00 часова како би надокнадиле своју немогућност да их касније подигну.
Њемачко удружење возача, саопштило је да су у првим данима након увођења новог правила забиљежени просјечни скокови цијена од више од 10 центи широм земље.
Неименовани портпарол Министарства економије рекао је јуче да је прерано за извођење чврстих закључака о томе да ли нови закон има жељени ефекат.
Цијене бензина су порасле од избијања рата на Блиском истоку, подсјећа Дојче веле, а преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
8 ч0
Економија
20 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
58
18
36
18
26
18
20
18
12
Тренутно на програму