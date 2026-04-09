Logo
Large banner

Цијене горива у Њемачкој расту брже у односу на друге чланице ЕУ

Аутор:

АТВ
09.04.2026 11:55

Коментари:

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Цијене бензина у Њемачкој порасле су далеко више него у другим земљама ЕУ, показују најновији подаци Европске комисије.

У периоду између 30. марта и 6. априла цијене су порасле за око 11 центи по литру.

Цијена бензина је порасла само за неколико центи у већини земаља које се граниче са Њемачком, а у Пољској и Аустрији цијене су чак и пале након интервенције владе.

Овај период поклапа се са новим законом који је уведен у Њемачкој, познатим као "правило 12 часова", који предвиђа да бензинске пумпе могу подићи цијене само једном дневно, у подне.

Та политика је обликована по узору на ону коју је увела сусједна Аустрија. Критичари су истакли ризик да би то могло повећати цијене умјесто да их спусти, тврдећи да би бензинске пумпе могле нагло да подигну цијене у 12.00 часова како би надокнадиле своју немогућност да их касније подигну.

Њемачко удружење возача, саопштило је да су у првим данима након увођења новог правила забиљежени просјечни скокови цијена од више од 10 центи широм земље.

Неименовани портпарол Министарства економије рекао је јуче да је прерано за извођење чврстих закључака о томе да ли нови закон има жељени ефекат.

Цијене бензина су порасле од избијања рата на Блиском истоку, подсјећа Дојче веле, а преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Цијене горива

Дизел цијена

заробљени танкери

Хормушки мореуз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Србија

Хапшење у НИС-у!

9 ч

0
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.

Друштво

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

23 ч

0
Авион

Свијет

Авионски саобраћај озбиљно поремећен: Мјесеци ће бити потребни

1 д

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Друштво

Стручњак за енергетику открио када ће појефтинити гориво у БиХ

1 д

0

Више из рубрике

Нови проблем у Њемачкој: Радници "Луфтханзе" сутра у штрајку

Економија

Нови проблем у Њемачкој: Радници "Луфтханзе" сутра у штрајку

8 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Драстично пале цијене нафте након примирја Америке и Ирана

20 ч

0
Зграда Централне банке БиХ у Сарајеву.

Економија

Централна банка БиХ објавила колика инфлација се очекује у овој години

1 д

0
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Економија

Како би требао изгледати пролаз кроз Хормушки мореуз: Фирме ће плаћати Ирану и Оману

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 09.04.2026.

18

36

Офарбајте јаја старом свиленом марамом, резултат ће вас одушевити

18

26

Историјски тренутак за ауто-индустрију: Електрични аутомобили "помели" бензинце

18

20

Италија уводи плаћено одсуство за његу болесних љубимаца

18

12

Да ли правилно његујете косу? Ово су разлози зашто вам се боја брзо испере

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner