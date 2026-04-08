Авионски саобраћај озбиљно поремећен: Мјесеци ће бити потребни

Генерални директор Међународног удружења за ваздушни саобраћај (ИАТА) Вили Волш изјавио је данас да ће бити потребни мјесеци да се врате у нормалу залихе и цијене млазног горива, чак и након што се Хормушки мореуз поново отвори и то због поремећаја у раду рафинерија на Блиском истоку.
Обраћајући се новинарима у Сингапуру, рекао је да је тешко процијенити колико ће времена бити потребно да се залихе горива опораве, али да се “то неће десити брзо”.
– И даље ће бити потребан период од неколико мјесеци да се залихе врате на потребну линију с обзиром на поремећаје у рафинеријским капацитетима на Блиском истоку – рекао је Волш, преноси Гардијан.
Према његовој процјени, то се неће десити за неколико недјеља.
Пакистански премијер Шехбаз Шариф саопштио је јутрос да су се Иран, Сједињене Америчке Државе и њихови савезници договорили о тренутном прекиду ватре, који ступа на снагу одмах и обухвата све зоне сукоба.
Свијет
Ново смртоносно оружје Москве: Борбени робот сам пуни и испаљује гранате
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је претходно да се након разговора са руководством Пакистана сложио да дође до прекида ватре између САД и Ирана у периоду од двије недјеље.
Убрзо након што је предсједник САД Доналд Трамп објавио да је постигнут двонедјељни споразум о прекиду ватре, иранске власти су објавиле саопштење у којем потврђују споразум, наводећи да споразум укључује ”континуирану иранску контролу над Хормушки мореузом”.
Република Српска
9 ч11
Друштво
9 ч0
Свијет
10 ч0
Кошарка
10 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
